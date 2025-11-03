Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49 OLDU

TÜİK'in açıkladığı rakamlarla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Yeniden değerleme oranının belirlenmesi sonrasında trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, IMEI kayıt ücreti ve MTV fiyatlarına bu oranda zam beklenirken, gelişme sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek; vergi, harç ve cezalara yapılacak zamda indirim sinyali verdi. "Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi." diyen Şimşek, "2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024'te yüzde 44'e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9'a indi" ifadelerini kullandı.

"DEZENFLASYON SÜRECİNDE GEÇİCİ DALGALANMALAR YAŞANABİLİYOR"

Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabildiğini belirten Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

İNDİRİM SİNYALİ VERDİ

2026 yılında vergi ve harçlara yapılacak zamda indirim sinyali veren Şimşek, "Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." açıklamasını yaptı.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."