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Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına ulaşmak için kararlıyız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, alım gücünün iyileştirilmesi için fiyat istikrarına ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bu hedef doğrultusunda çeşitli politikalar ve stratejiler uygulanacağı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarını yorumladı. Enflasyonun 9 aydır gerilediğinin altını çizdi.

Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu."

Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına ulaşmak için kararlıyız

ŞİMŞEK'TEN KARARLILIK VURGUSU

"Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

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Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına ulaşmak için kararlıyız
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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