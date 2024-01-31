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Bakan Şimşek'ten OVP vurgusu: Geçici bir heves değildir

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program hakkında konuştu. Şimşek, "Bu program, sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program, siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Bakan Mehmet Şimşek, ekonomi programıyla ilgili konuştu. Şimşek, "Bu program, sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Bu program, siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program geçici bir heves değildir" diye konuştu.

Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Program'ın (OVP) ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikti, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz" dedi.

Şimşek, "Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed, AB enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz." dedi. Bakan Şimşek, "Ana hedefimiz fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Geçen sene deprem hariç bütçe açığı yüzde 1,7'dir. Deprem geçici bir şoktur bizimle beraber bir süreliğine harcamaları yapacağız. Ama kalıcı değildir. Maliye politikası ayağında bir kaygıya gerek yoktur. Verginin tabanını genişleteceğiz. Verginin hakkıyla alınmadı alanlarda çaba göstereceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Finans Politika Ekonomi Haberler

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