Haberler

Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi Haber Videosunu İzle
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında itişmeler ve yumruklaşmaya giden kavga çıktı. Genel Kurul'a iki kez ara verilirken CHP lideri Özel, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

  • TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten kanun teklifi kabul edildi.
  • Genel Kurul'da CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'nın karton tabut getirmesi üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında arbede çıktı ve oturuma iki kez ara verildi.
  • İşverenlere sunulan asgari ücret desteği bin liradan bin 270 liraya yükseltildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükselten düzenleme görüşülürken tansiyon yükseldi.

En düşük emekli aylığının artıran düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

GENEL KURUL'DA TARTIŞMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kanun teklifinin 15'inci maddesinin görüşmeleri sırasında önerge vererek, usul tartışması açılmasını talep etti. Lehte söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İçtüzük'e göre usul tartışması açılamayacağını belirterek, milletvekillerinin İçtüzük'e uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, iktidarı eleştirdi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin temel kanun olarak görüşüldüğünü, maddeler üzerinde sadece önerge işlemlerinin yapıldığını ve usul tartışmasının açılamayacağını belirtti.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

ARBEDE ÇIKTI

Teklifin tümünün oylamasından önce lehte söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, teklife ilişkin bilgi verdi. Aleyhte söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye, kartondan yapılan tabut ve mezar taşı ile çıkmak istedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Adan, Ağbaba'yı uyararak "Bunları getiremezsiniz." dedi. AK Partili milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin elinden karton tabutu almak istemesi üzerine Genel Kurul'da arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Arada da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma ve arbede sürdü. Aranın ardından birleşimi açan Adan, İçtüzük'e göre Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz pankart benzeri materyal getirmenin ve kullanmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu konuda siyasi partilerin grup başkanvekilleri arasında da mutabakat imzalandığını anımsattı.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Ağbaba'nın konuşma yapmak için kürsüye yeniden karton tabutla çıkmak istemesi üzerine tekrar tartışma ve arbede yaşandı. Adan, birleşime bir kez daha ara verdi. Aranın ardından kürsüye gelen Ağbaba, en düşük emekli aylığına yapılan artışa ilişkin iktidarı eleştirdi. Daha sonra kanun teklifi oylanarak kabul edildi.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Genel Kurulda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis'te kavga! Oturuma iki kez ara verildi

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali tartan:

En düşük emekli maaşı ne ya diğer emeklilerin yapmış olduğu günler binlerce pirimin karşılığını yok ediyorsunuz şakamısınız yaa durup durup en düşük emekli maaşı ne

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif

Bilal Erdoğan'dan salona damga vuran "muhalif" çıkışı
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap

Yerine kim gelecek? En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif

Bilal Erdoğan'dan salona damga vuran "muhalif" çıkışı
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular