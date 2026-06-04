MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI: Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Temmuz maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olur?

Türkiye’de enflasyon verileri, hem maaş zamları hem de kira artış oranları açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri, milyonlarca emekli ve memurun gelir hesaplamalarında kritik rol oynuyor. Özellikle 2026 yılı Mayıs ve Temmuz dönemine ilişkin veriler, ekonomik gündemin merkezinde yer alıyor. Peki, enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Temmuz maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olur? Detaylar...

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin 5 Haziran 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, resmi istatistiklerin yayımlanma tarihlerinin “Ulusal Veri Yayımlama Takvimi” kapsamında yıl başında belirlendiği vurgulandı. 2 Ocak 2026 tarihinde duyurulan takvime göre Mayıs 2026 enflasyon verileri 5 Haziran’da açıklanacak.

Açıklamada ayrıca, Mayıs ayındaki iş günü sayısının sınırlı olması nedeniyle veri iletim süreçlerinde yaşanabilecek gecikmelerin dikkate alındığı ifade edildi. Bu nedenle açıklamanın takvim doğrultusunda 5 Haziran’da yapılacağı kesinleşmiş durumda.

2026 TEMMUZ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLUR?

2026 yılının Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemeleri için enflasyon farkı hesaplamaları yakından takip ediliyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış, yılın ilk altı aylık enflasyon verilerine göre şekillenecek.

Açıklanan verilere göre 2026 Ocak–Nisan döneminde oluşan enflasyon farkı yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Ekonomik değerlendirmelere göre, yılın kalan iki ayında aylık ortalama enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşmesi halinde toplam 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18 ila 19 bandına yükselmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının, kesinleşecek Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle netleşeceği ifade ediliyor. Böylece memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı, 6 aylık TÜFE verisinin tamamlanmasıyla kesinlik kazanacak.

2026 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans tarafından yapılan Enflasyon Beklenti Anketi, Mayıs 2026 TÜFE verilerine ilişkin piyasa beklentilerini ortaya koydu. Ankete katılan 17 ekonomistin tahminlerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nin Mayıs ayında ortalama yüzde 1,65 artması bekleniyor.

Ekonomistlerin tahmin aralığı yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 arasında değişiyor. Bu beklenti gerçekleşirse, yıllık enflasyonun Nisan ayında kaydedilen yüzde 32,37 seviyesinden yüzde 32,53’e yükselmesi öngörülüyor.

AA Finans verilerine göre yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 29,40 seviyesinde bulunuyor. Bu veriler, enflasyonun yıl boyunca kademeli bir seyir izlediğine işaret ediyor.

NİSAN AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan son resmi verilere göre Nisan 2026 döneminde enflasyon aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 3,17 arttı

Yıllık Yİ-ÜFE artışı yüzde 28,59 olarak kaydedildi

12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 32,43, üretici fiyatları ise yüzde 26,48 oranında yükseldi.

Nisan ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre iş yeri ve konut kiralarında uygulanacak tavan artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi.