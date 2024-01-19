MATSO ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

MATSO ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı" MATSO Otogar Toplantı Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, " Manavgat'ın kırsal kalkınmadan hak ettiği payı almalıdır" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile MATSO Otogar Toplantı Salonu'nda "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü İzzet Kaş'ın sunum yaptığı toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, güzel bir etkinliğe MATSO olarak ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek üye ve üreticilerinin hibe ve desteklerden faydalanması için çaba gösterdiklerini söyledi. Türkiye nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 100 milyona yaklaşacağını ifade eden Başkan Güngör, "Öncelikli hedefimiz kendi kendine yeten bir ülke olmaktır. Bu noktada en önemli araç tabii ki kırsal kalkınmadır" dedi.

"Tarımda üretim planlaması yapmalıyız"

Tarımda üretim planlamasının yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Güngör, tüm üreticilerin bir anda aynı ürünlere yönelmesi ile yığılma olduğunu söyledi. Güngör, "Küresel sistemin, beklenmedik şoklar karşısında hem iktisadi hem de ticari olarak kilitlenmeye elverişli olduğunu Kovid-19 salgın döneminde hepimiz şahit olduk. Ülkemizde tarımsal kapasiteyi geliştirmek, üretim planlamasını doğru yapmak ve daha verimli üretim modelleri geliştirmek; gelecekte kendimize yeten bir ülke olmanın anahtarı olacaktır" diye konuştu.

"Son 15 yılda verilen desteklere bakıldığında tarım çok önemli yerlere geldi"

Kırsal kalkınmanın, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde farklı kurumsal aktörlerin iş birliğiyle oluşturulan bir süreç olduğunun altını çizen Başkan Güngör, "Her bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun ve katma değeri yüksek üretimlerin planlamasını yapmak bize hem ihracat üstünlüğü sağlayacak hem de toprak ve zaman kaybını önleyecektir. Tarımın son 15 yılına bakıldığı zaman verilen desteklerle çok önemli yerlere geldiğini görmekteyiz" dedi.

"Manavgat katma değer üretecek tarımsal yatırımlara açık bir bölgedir"

Manavgat'ın geniş tarım alanlarının yanı sıra ürünlerin 12 ay yetiştirilebilmesi ve ürün çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğunu kaydeden Başkan Güngör, "Kentimiz, ülkemize katma değer üretecek tarımsal yatırımlara açık bir bölgedir. Umuyorum tarımla uğraşanların işlerini kolaylaştıracak bu yatırımlardan en iyi şekilde yararlanarak, Manavgat'ta tarımsal üretim ve ticaretini gelişmesine katkı sağlayacaklardır" diye konuştu.

" Manavgat'ın kırsal kalkınmadan hak ettiği payı alması ve desteklenmesi gerekiyor"

Manavgat tarımının kırsal kalkınmadan hak ettiği payı alması ve desteklenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Güngör, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı, kaynaklarının etkin kullanımından, altyapının güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerjiye kadar birçok projeyi desteklemektedir. Unutmayalım ki, kırsal kalkınma demek geleceğimiz demektir. MATSO olarak Tarım sektörünün daima yanındayız. Ekonomisi çeşitlenmiş, yaşam kalitesi yükselmiş; güçlü turizmi, güçlü tarımı, güçlü ticareti ve güçlü sanayisi olan güçlü bir ' Manavgat Ekonomisi' için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Daha Sonra Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü İzzet Kaş, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı'nı anlatan interaktif bir sunum yaptı. Sunum sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Toplantıya MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kapaklı, Akseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Aydın, üreticiler ve çiftçiler katıldı. - ANTALYA