MATSO, İş Adamlarına Yeşil Pasaport Talebinde Bulundu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) müracaat ederek, iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması talebinde bulundu.

MATSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) müracaat ederek, iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması talebinde bulundu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yapılan projelerin yanı sıra üyelerden gelen talep ve öneriler rapor haline getirilerek, ilgili kurumlara

girişimde bulunup sonuca ulaşması için yakından takip ediliyor. Oda üyelerine ve iş dünyasına katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak için yoğun çaba gösteren MATSO, iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi için resmi yazı ile TOBB'a müracaat ederek, ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması için talepte bulundu. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör imzası ile TOBB'a gönderilen resmi yazıda, yurt dışında yeni ticari bağlantılar kurmak, yeni pazarlara açılmak ve yurt dışında

düzenlenen fuarlara katılmak isteyen iş adamlarının vize almakta bazı zorluklar yaşadığı belirtilerek, TOBB üyesi iş adamlarına birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere yeşil pasaport uygulamasından yararlanarak vizesiz giriş imkanı sağlanması gerektiği kaydedildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iş adamlarının yurt dışında yapacakları iş bağlantılarında vize başvurularında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, yurt dışında iş bağlantıları kurmak isteyen iş dünyası için yeşil pasaportun çok önemli olduğunu söyledi. Ülke olarak son yıllarda ihracat bakımından önemli gelişmeler kaydedildiğini anlatan Güngör, "Dünya pazarlarında artan payımız, iş adamlarımızın yurt dışında kurdukları ticari ilişkiler nedeniyle AB ülkeleri ve diğer ülkelere yaptıkları ziyaret sayılarında artış yaşanmaktadır. Bu artış göz önüne bulundurulduğu zaman iş adamlarımızın yeşil pasaport sahibi olmaları yurt dışı ile kuracakları ticari ilişkilerde büyük kolaylık sağlayacaktır" dedi.

Yeşil pasaportun birçok avantajı bulunduğunu hatırlatan Güngör, "Yeşil pasaport, çeşitli meslek grubu mensupları ile belirli kriterleri sağlayan ihracatçılara verilmektedir. Yeşil pasaport, birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş imkanı sağlamaktadır. İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karara göre son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ABD doları ve üzeri miktarlarda olan firmaların

yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebilmektedir. İlgili kurumlarca belirlenecek kriterleri sağlayan TOBB üyesi iş adamlarının da yeşil pasaport uygulamasından yararlanabilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması için TOBB'a resmi bir yazı ile müracaat ettik" diye konuştu.

"Üyelerimizden gelen sorun talepleri çözmek için çaba gösteriyoruz"

MATSO üyelerinden gelen talep ve sorunların çözümü konusunda yakından ilgilendiklerini ifade eden Güngör, "Üyelerimizden gelen talep ve sorunların çözülmesi için ilgili kurumlar ve bakanlıklara girişimde bulunuyoruz. Sorun ve taleplerin çözülmesi için takipçi oluyoruz. Güçlü bir Manavgat ekonomisi için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA