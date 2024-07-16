Üye Girişi
Haberler

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ankara'ya Manavgat iş dünyasının sorun ve taleplerini taşıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat İş dünyasının sorun, talep ve çözüm önerilerini Ankara'ya taşıdı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda üyelerinin ve Manavgat iş dünyasının sorun ve taleplerini Ankara'ya taşıdı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat İş dünyasının sorun, talep ve çözüm önerilerini Ankara'ya taşıdı. Başkan Güngör, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Etem Taş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aykut Kaya ve Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'ı ziyaret etti. Başkan Güngör, ziyaretlerde turizmden ticarete kadar üyelerden gelen talep ve sorunları Ankara'ya taşıdıklarını belirterek son günlerde üyelerden gelen talepler arasında turizmci üyelere yönelik "Turizm Destek Paketi" talebini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya milletvekillerine ilettiklerini açıkladı.

Turizm doluluk oranlarının düşmesi ve iş hacminin önemli ölçüde azalması nedeniyle üyelerden bu konuda yoğun talep geldiğini belirten Başkan Güngör, özellikle Manavgat bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ve işletmelerin turizm ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğunu vurguladı. Bu durumun tüm sektörleri etkilediğini dile getiren Güngör, turizmci üyelere yönelik destek paketi verilmesinin önemini vurguladı. Turizm sektöründe doluluk oranlarının yeterince sağlanamaması sebebiyle turizmcilerin iyi bir sezon geçiremediğini ve sektördeki işletmelerin zorlandığını vurgulayan Başkan Güngör, "Devletimizin tasarruf tedbirleri aldığını biliyoruz, ancak turizm sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz sezonun yarısının tamamlanmasına rağmen işlerinde büyük oranda düşüş yaşandığını belirterek, destek talebi konusunda Odamıza talepte bulunuyor. Üyelerimizden gelen talepleri Ankara'ya taşıdık" dedi.

Başkan Güngör, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı ziyaret ederek Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) planlamasıyla ilgili son durum hakkında bilgiler aldı. Güngör ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan'dan aldığımız bilgiler OSB ile ilgili heyecanımızı daha da artırdı. En kısa sürede Manavgat OSB'yi faaliyete geçirip Manavgat ekonomisine değer katacak işletmelerin kurulmasını hedefliyoruz. Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan'a, Antalya milletvekilimiz Sayın Tuba Vural Çokal'a yapmış oldukları katkı, yakın ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Güngör, ayrıca Türk Patent Kurumu (TÜRKPATENT) Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Salih Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette MATSO ve TÜRK PATENT ve Marka Kurumu tarafından protokolü imzalanan ve yakında zamanda MATSO'da faaliyete geçecek olan TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi ile ilgili detayları konuşulup fikir alışverişinde bulunuldu. Manavgat'ın ulusal çapta markalaşabilecek pek çok firmayı barındırdığını vurgulayan MATSO Başkanı Güngör, "TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi sayesinde bu firmalara destek sağlayıp kentimizin ve firmalarımızın marka değerini daha da yükseltebileceğiz. TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Biriminin Manavgat'ımıza, Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Daire Başkanıma yakın ilgileri ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Güngör ayrıca TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi'nin 70. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Güngör, genel Kurulun iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Manavgat Ankara Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

 CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

Bakmadan Geçme

Masterchef Deniz kimdir, kaç yaşında? Deniz Yılmaz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Hakan kimdir, kaç yaşında? Hakan Dündar kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Rüyada yurt dışına çıkmak, yurt dışına gideceğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yurt dışına tatile gitmek, taşınmak anlamı GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll ÖSYM ve YÖK ATLAS ile Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları… Allan Saint-Maximin KOC03 uçak takip! (CANLI) Allan Saint-Maximin saat kaçta İstanbul'da olacak? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 16 Temmuz bugünkü günün maçları Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 16-17 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! 16-17 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Diyarbakırlı Ramazan Hoca olayı nedir? Ramazan Hoca'nın katili kaç yıl ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim, ne kadar ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim çıktı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yüreğir, Çukurova 16-17 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 16-17 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Gaziemir 16-17 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Osmangazi 16-17 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title