Haberler

Marmarabirlik zeytinyağı tüketimini "promosyon" ile artırmayı hedefliyor

Marmarabirlik zeytinyağı tüketimini 'promosyon' ile artırmayı hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Yıldız, zeytinyağının sağlık açısından önemine vurgu yaparak, tüketim alışkanlığını artırmak için küçük ambalajlı ürünler ve promosyon çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, zeytinyağı ihracatında Avrupa Birliği fonlarının etkisine dikkat çekti.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, zeytinyağının insan sağlığı açısından önemine dikkati çekerek, tüketim alışkanlığını artırmak amacıyla dünyadaki trendlere uygun küçük ambalajlı üretimlerin yanı sıra başka ürünlerin yanında tek kullanımlık zeytin ve zeytinyağı verilmesi gibi promosyon çalışmaları planladıklarını bildirdi.

Yıldız, AA muhabirine, "Marmarabirlik" denilince insanların aklına ilk olarak sofralık siyah zeytinin geldiğini ve birliğin de bu alanda Türkiye'nin en önemli markalarından olduğunu söyledi.

Marmarabirlik'in, zeytinin yanında zeytinyağı konusunda da çok güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Yıldız, zeytinyağının içerdiği maddeler dolayısıyla insan vücudunda tamir edici özelliğe sahip olduğunu anlattı.

Yıldız, vatandaşlara zeytinyağını tüketmesini tavsiye ederek, "Güvenilir markaların ve sahte olmayan zeytinyağını insanların tüketmesini tavsiye ediyoruz. Zeytinyağı bir ilaç. Zeytinyağı adeta bir şifa. Zeytinyağıyla ilgili çalışmalarımız ilçelerde yeni yapılacak olan tesislerimizde büyüyerek devam ediyor." dedi.

Marmarabirlik'in zeytinyağı konusunda hedeflerini daha da yukarıya doğru planladığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Türkiye'den zeytinyağı ihracatında Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1,2 avro kestiği bir fon var. Bu fon Türkiye'deki birçok firmanın ve bizler gibi kooperatif birliklerinin Avrupa'daki rekabet oranını çok düşürüyor. Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye uygulanan fonun kaldırılması durumunda Avrupa'daki gücümüz giderek artacak ve Türk zeytinyağının Avrupa'daki market raflarında ve sofralarda daha da fazla olacağımıza inancımız tamdır."

"AR-GE çalışmaları şu an tam hızla devam ediyor"

Yıldız, Marmarabirlik'in zeytinyağı konusunda yeni ürünler üzerine çalışmalar yaptığına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zeytinyağıyla ilgili mevcut ürün gamımızı daha da büyütüyoruz. Ürün çeşitliliğimizi büyütüyoruz ama dünyada ambalaj küçülmesi diye bir şey var. Tüketimde alışkanlıklar değişiyor, ambalajlar küçülüyor. Daha pratik, tek veya 1-2 kullanımlık ürünler, daha önce denenmiş ürünlerin üstüne yenilerini ilave ederek ürün gamını genişletiyoruz. Özellikle zeytinyağımızı tattırmak ya da insanların zeytinyağı tüketim alışkanlığını artırmak için promosyon düşüncemiz var. Bu projemiz yakın bir zamanda gerçekleşecek."

Marmarabirlik olarak zeytin ve zeytinyağında inovatif ürünler konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Yıldız, "Bunlarla ilgili AR-GE çalışmaları şu an tam hızla devam ediyor. Özellikle ana ürün gamımız olan sofralık siyah zeytini daha güçlü hale getirebilmek için zeytin ve zeytinyağından elde edilecek farklı ürün gamlarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Üreticilerimiz hiç merak etmesin. Marmarabirlik'i güçlendirerek daha da ileriye taşıyacak plan ve projelerle emin adımlarla şeffaf bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim

Ünlü sunucudan şaşırtan itiraf: Tam 6 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.