Haberler

Marmarabirlik'ten Orta Doğu Pazarına Zeytin İhracatı Hedefi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Başkanı Ali Yıldız, bu sezon 68 ülkeye zeytin ihracatı yaptıklarını ve Suudi Arabistan merkezli çalışmalarla Orta Doğu pazarına girmeyi hedeflediklerini açıkladı. İhracat hedefi 50 milyon dolar olarak belirlendi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 68 ülkeye ihracat yaptıklarını, Suudi Arabistan merkezli özel bir çalışmayla Orta Doğu pazarına zeytin ve diğer ürünlerini göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Yıldız, AA muhabirine, 22 Ekim'de başlayan zeytin hasat sezonunun beklediklerinden iyi seyrettiğini, üretici ortaklarının hava şartları elverdiği müddetçe yoğun şekilde hasat yaptıklarını dile getirdi.

Marmarabirlik'in bu sezon şimdiye kadar 28 bin ton civarında zeytin aldığını belirten Yıldız, yaklaşık 2,5 milyar liralık zeytin bedelinin 900 milyon liraya yakınının ortakların hesabına yattığını ifade etti.

Yıldız, Marmarabirlik'in bu sezon yaklaşık 67 bin ton ön beyan rekoltesi aldığını dile getirerek, "Ortaklarımızdan aldığımız ürün miktarını 70 bin ton civarlarına çıkarmayı hedeflerimizde başa koyduk. Bu sezon yoğunlukla iri mahsul olduğunu görmekteyiz. Özellikle kalitenin fazla olduğunu görüyoruz." dedi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre Türkiye genelinde bu sene zeytinde 2 milyon 450 bin ton civarında verim beklendiğini söyleyen Yıldız, "Geçen yıl 3 milyon tonun üstündeydi bu rakam. Geçen yıl çok aşırı ürün tuttuğundan dolayı yağlık zeytin fazlaydı. Bu sene sofralık zeytine baktığımızda Türkiye genelinde 2 milyon 450 bin tonun içinde 740 bin ton civarlarında sofralık zeytin olduğu tahmin edilmekte. Geçen yıla oranla birbirine yakın rakamlar." diye konuştu.

"İhracat hedefimizi 50 milyon dolara çıkardık"

Yıldız, Marmarabirlik'in 35 milyon dolarlık satışla rekor seviyede ihracat rakamına ulaştığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"İhracat hedefimizi 50 milyon dolara çıkardık. Hem ülkemize katkı sağlamak hem de Türk markasını ve ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla her geçen gün ilerleyerek devam ediyoruz. Avrupa'nın her yerine ihracat yapıyoruz. ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada başta olmak üzere 60'tan fazla ülkeye ihracatımız var. Sofralık siyah zeytin etnik pazara hitap ettiğinden ihracatta ana pazarımız gurbetçi Türklerimizin yoğun olduğu Avrupa ülkeleri. Şu an tanıtım çalışmalarımız devam ediyor. Geçenlerde Marmarabirlik Times Meydanı'nda tanıtıldı. Marmarabirlik markasını Amerika'da da daha farklı noktaya ulaştırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor."

"Suudi Arabistan merkezli bütün Orta Doğu ülkelerini hedefliyoruz"

Marmarabirlik ürünlerinin yeni pazarlara ihraç edilmesi için çalışmalarını sürdüklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Daha önce çok az olduğumuz ya da hiç olmadığımız Orta Doğu pazarında Suudi Arabistan merkezli özel bir çalışmamız var. O merkezden bütün Orta Doğu'ya erişebilmek adına Türk markamızı, kaliteli ürünlerimizi o bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Suudi Arabistan merkezli bütün Orta Doğu ülkelerini hedefliyoruz. O koordineyle orasını bir merkez seçip ticaretin yoğun olduğu bir bölge olarak değerlendirdiğimizde o merkezden bütün Orta Doğu'ya ticaretimizi ulaştırmayı planlıyoruz."

Yıldız, önemli bir tonajda zeytinin gökyüzünde, hava yolu yolcuları tarafından tüketildiğini, bazı uluslararası hava yolu şirketleriyle farklı çalışmalarının olduğunu, bunları artırarak büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title