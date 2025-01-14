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Marmara ÜPAK ile Tarım Ticaretinde Dijital Dönem Başlıyor

Marmara ÜPAK ile Tarım Ticaretinde Dijital Dönem Başlıyor
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Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu sayesinde tarım ticaretinde dijitalleşmenin hızlanacağını ve sektörün hacminin artacağını açıkladı. Yeni sistemin üreticilere ve yatırımcılara daha güvenli bir ticaret ortamı sunacağı vurgulandı.

Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu aracılığıyla tarım ticaretinde güvenilir, yenilikçi ve dijital bir dönemin başladığını açıklayan, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Bu sistem, Türkiye'nin tarımsal ticaret hacmini artıracak ve sektörümüzde dijitalleşmeyi hızlandıracak önemli bir adım. Marmara ÜPAK'ın sağladığı yenilikçi çözümlerle tarım ürünlerimizin hak ettiği değeri bulmasını sağlayacağız" dedi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden gerçekleştirilen Elektronik Ürün Senedi alım satım işlemleri, aracılı sisteme geçişle birlikte Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) platformuna taşındı. Marmara Bölgesi'ndeki işlemler ise Bursa Ticaret Borsası'nın da kurucu ortağı olduğu Marmara ÜPAK platformu üzerinden yapılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeni sistemin üreticilere ve yatırımcılara ELÜS işlemlerinde daha hızlı ve güvenli bir ticaret ortamı sağlayacağını vurguladı.

"Dijitalleşme ile tarımsal ticaret güçleniyor"

Ürün Piyasası Aracı Kurumu sisteminin tarım sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini kaydeden Başkan Özer Matlı, "Ürün Piyasası Aracı Kurumları, üreticiler ile yatırımcıları daha etkin bir şekilde buluşturan, tarımsal ürün ticaretini daha güvenli ve şeffaf hale getiren önemli bir sistem. Marmara ÜPAK, üreticilerimizin ürünlerini hak ettiği değerde işlem görebilmesi için güçlü bir platform olacak. 23 ticaret borsasının ortaklığında kurulan Marmara ÜPAK, Bursa Ticaret Borsası'nın kurucu ortak olarak yer aldığı önemli bir yapı olma niteliği taşıyor" diye konuştu.

Marmara ÜPAK'ta güçlü altyapı ile daha güvenli ticaret

Kullanıcı dostu bir altyapıya sahip olan yeni sistemin avantajlarına değinen Başkan Özer Matlı, ÜPAK'ların üretici ile yatırımcı arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Bu platform, bölgemizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve üyelerimize modern bir piyasa altyapısı sunmak amacıyla tasarlandı. Dijital şube ve mobil uygulamalar sayesinde üreticilerimiz ve yatırımcılarımız işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bölgemizin tarımsal ticaret potansiyelini daha ileriye taşıyacak ve sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunacak olan Marmara ÜPAK, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda ELÜS alım satımı yapmak isteyen tüm yatırımcılara hizmet verirken, tarımsal ürünlerinin hak ettiği değeri bulmasına da katkı sağlayacak" dedi.

Başkan Matlı'dan henüz kayıt yaptırmayanlara uyarı

Marmara ÜPAK'a geçiş sürecinde henüz kayıt işlemlerini tamamlamayan üretici ve yatırımcılara da önemli bir çağrıda bulunan Başkan Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin Marmara ÜPAK platformuna uyum sağlamalarını kolaylaştıracak tüm destekleri sunmaya devam ediyoruz. Henüz kayıt yaptırmayan üretici ve yatırımcılarımızı bir an önce Bursa Ticaret Borsası ile iletişime geçerek işlemlerini tamamlamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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