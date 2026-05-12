'Marmara Kariyer Fuarı 2026' BUÜ'de başladı

Marmara Kariyer Fuarı, Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) ev sahipliğinde başladı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Oğuzhan Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilci katıldı. Programın paydaşlığını üstlenen 22 üniversitenin rektörleri, rektör yardımcıları ve temsilcilerinin de katıldığı törende BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından sunulan konser davetlilerden büyük beğeni topladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Bursa'nın üretim kapasitesi ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğundaki öncü rolüne dikkat çekti. Genç istihdamını milli bir mesele olarak gördüklerini ifade eden Aydın, temel odak noktalarının genç işsizlik oranını çok daha aşağılara çekmek olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak son 24 yılda İŞKUR aracılığıyla milyonlarca kişinin istihdamına katkı sağladıklarını belirten Aydın, hedeflerinin gençleri sadece bir işe yerleştirmek değil, onları dijital dönüşüme uyumlu, katma değer üreten ve kalıcı kariyer imkanlarıyla buluşturmak olduğunu dile getirdi. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlerin geleceği için devasa bir kaynağı seferber ettiklerini kaydeden Bakan Yardımcısı, savunma sanayisinden teknolojiye kadar her alanda dünya ile rekabet eden bir gençlik için yatırımların süreceğini belirtti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise, 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla düzenlenen fuarın, Türkiye'nin geleceğine dair stratejik bir vizyonu yansıttığını ifade etti. Günümüz dünyasında kalkınmanın en temel unsurunun nitelikli insan kaynağı olduğunun altını çizen Ayyıldız, bilgi üreten ve sorumluluk üstlenen gençlerin güçlü Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Kamu kurumlarını, akademik dünyayı ve iş dünyasını aynı platformda buluşturan bu tür organizasyonların kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Ayyıldız, fuar sayesinde öğrencilerin sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak kariyer hedeflerini çok daha bilinçli ve sağlam temeller üzerine inşa etme fırsatı yakalayacaklarını vurguladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da dijital teknolojilerin tüm meslek gruplarını yatay bir düzlemde etkileyerek köklü bir dönüşüm başlattığını; bu yeni dönemin büyük fırsatlarla birlikte çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Geçmişin konvansiyonel kariyer basamaklarının aksine, günümüzde mesleki süreçlerin teknolojinin hızıyla çok daha dinamik bir hal aldığına dikkat çeken Rektör Yılmaz, bu sürece gerek iş dünyasının gerekse üniversitelerin çevik bir şekilde adapte olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin üniversiteleşme hamlesinin ve araştırma üniversitelerinin küresel sıralamalardaki yükselişinin stratejik bir başarı olduğunu belirten Yılmaz; BUÜ olarak öğrencilerini milli değerlerle donatmanın yanı sıra onları küresel rekabette fark oluşturacak teknik yetkinliğe ulaştırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını kaydetti.

Konuşmasının sonunda gençlerin bu teknolojik dönüşüme öncülük edecek büyük bir potansiyele sahip olduklarını dile getiren Yılmaz, tüm paydaşlara teşekkür ederek fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış töreninde konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının temsilcileri olarak böylesine kapsamlı bir organizasyonun paydaşı olmaktan büyük bir onur duyduklarını kaydetti. Sanayi ve üretimin başkenti Bursa'da, üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini belirten Burkay, gençlerin iş gücüne katılımını destekleyen her türlü projede yer almaya devam edeceklerini vurguladı.

Spor Bilimleri Fakültesi, merkezi derslik binası ve Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi fuaye alanı olmak üzere 3 ana konumda gerçekleştirilen fuar, yarın sona erecek. - BURSA

