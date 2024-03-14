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Mardin'de Yöresel Ürünler Festivali Başladı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen festivalde Türkiye'nin farklı illerinden gelen yöresel ürünler sergileniyor. Festival 10 gün boyunca devam edecek.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yöresel ürünler, 10 gün boyunca Mardin halkına tanıtılacak.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kurulan stantta çeşitli yörelerden sergilenen yöresel ürünler Ramazan ayında 'üreticiden-tüketiciye' sloganıyla Mardin'de sergileniyor. İzmir'den gelen ve Mardin'i çok sevdiğini aktaran Şeniz Coşar, Mezopotamya'nın güzel topraklarında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Coşar, "Daha önce de buraya geldim ve yine gelirken de severek, mutluluk içerisinde geldim. 3 gündür buradayım ve 10 gün boyunca buradayız. Afyon sucuk, pastırma ve zeytinyağımızı aldık geldik. Stantta ilgi var ama Ramazan dolayısıyla gündüz tadım yapılamıyor. Bunun için akşamları daha yoğun oluyoruz. 10 gün boyunca buradayız daha sonra da etkinliklerimiz olacak. Fiyatlarda elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Fiyatlarda ki artış ister istemez bize de yansıyor ama yine de direkt kendimiz tüketiciye getirdiğimiz için biraz daha uygun. Herkesi buraya bekleriz" diye konuştu.

Tatvan'dan gelen ve ailecek arıcılık yaptıklarını belirten Mervan Kocaağa, "Ailecek arıcılık işiyle uğraşıp bal üretimi yapıyoruz. Genellikle arıcılık yapanlar toptan satarlar. Biz kendimiz üreticiden- tüketiciye ulaştırıyoruz. 10 günlük bir festivalimiz var. Bugün ikinci günümüz. Yoğunluk olmasına rağmen Ramazan nedeniyle tadım yapılamıyor. Petek, çiçek ve karakovan balımız var. İnsanlar merak edip buraya geliyorlar. Herkesi bekliyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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