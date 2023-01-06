Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığı iddia edilmişti! Mansur Yavaş'ın doğal gazda indirim talebine hükümet kanadından yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın artan CNG (sıkılaştırılmış doğal gaz) maliyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak vergi muafiyeti veya indirim talebinde bulunduğu iddia edilirken, hükümet kanadından konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, "Böyle bir şey yapılabilecekse bununla ilgili çalışmamız lazım. Diğer belediyelerle de görüşmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği iddia edilen mektup, kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Yavaş'ın, mektubunda artan CNG (sıkılaştırılmış doğal gaz) maliyetlerinden dolayı vergi muafiyeti veya indirim talebinde bulunduğu öne sürüldü.

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yavaş'ın gönderdiği iddia edilen mektupla ilgili hükümet kanadından ilk açıklama geldi. Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, talebe açık kapı bıraktı. Konuyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirten Bakan Dönmez, "Doğal gazda satış fiyatı stratejimiz üç boyutta. Birincisi konutlar, hane halkını sübvansiyonla destekliyoruz. Sonra küçük orta ölçekli işletmeler var. Hizmet sektörü yer alıyor. Orası da yüzde 45-50 oranda sübvansiyon yapılıyor. Büyük işletmeler ise sanayi grubunda, büyük ticari grubunda kalan tarifeler. Orada herhangi bir sübvansiyon uygulamamız olmadı. Orası sanayi ve ticaret alanı. Oradaki fiyatlama politikamız maliyet tabanlı yürüdü. Nitekim son 2-3 ayda, orada yüzde 15-25 arasında farklı kategorilerde indirim yapılmış oldu." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPILABİLECEKSE ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Bakan Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: "Ankara'da EGO ile alakalı olarak, anladığım kadarıyla onlar büyük tüketici statüsünde. Büyük kullanıcılar sınıfında olduğu için zaman zaman fiyatlarda artış oldu. Hangi dönemi baz alarak söylediler bilmiyorum. Bu grupta bir sübvansiyon uygulamamız yok. Burada maliyet artışından dolayı üstlenmiş olabilirler. Böyle bir şey yapılabilecekse bununla ilgili çalışmamız lazım. Diğer belediyelerle de görüşmemiz gerekir. İstanbul ve Anadolu'da da doğal gazlı otobüsler var. Bunlara çalışmamız lazım."

EGO'NUN AYLIK ZARARI 262 MİLYON TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 4 Ocak'ta Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Ankara'daki otobüslerin yüzde 84'ün CNG ile çalıştığını ve CNG maliyetlerinin yüzde 1000'den fazla arttığını belirtmişti. Yavaş bu durumun, belediyenin otobüs işletmecisi EGO'ya aylık zararının 262 milyon TL olduğunu söyleyerek, CNG fiyatı ve vergilerinin vatandaşların lehine düzenlenmesini talep etmişti. Düzenlemenin yapılmaması halinde Ankara'da toplu ulaşıma zam gündemde.