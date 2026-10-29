Manisa ve İzmir'de 15 tarım projesi 228 milyon TL'lik TKDK hibesine hak kazandı

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrısı kapsamında Türkiye genelinde hibe desteği almaya hak kazanan 95 proje arasında Manisa ve İzmir bölgesinden 15 proje yer aldı. Yaklaşık 228 milyon TL yatırım tutarına sahip projelere, yatırım alanına göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacak.

TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü ile Manisa'ya bağlı İzmir İrtibat Ofisinin sorumluluk alanında bulunan projeler, bölgenin tarımsal üretim ve işleme altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan projelerin yaklaşık yüzde 15,8'ini oluşturan 15 yatırım arasında süt işleme tesisleri, soğuk hava depoları ve zeytinyağı üretim tesisleri bulunuyor.

Tarımsal ürünlere katma değer kazandırılacak

Destek kapsamında hayata geçirilmesi planlanan süt işleme tesisleriyle üretim kapasitesinin artırılması ve süt ürünlerinin katma değerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Soğuk hava depolarına yönelik yatırımlarla tarımsal ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve ürün kayıplarının azaltılması hedeflenirken, zeytinyağı üretim tesisleriyle de bölgenin zeytin üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 228 milyon TL'lik yatırım hacminin, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve depolanmasına yönelik altyapıyı güçlendirmesi, işletmelerin üretim kapasitelerini geliştirmesi ve kırsal ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Hibe oranları yüzde 70'e kadar çıkıyor

IPARD III Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler, ilgili yatırım alanına ve destek şartlarına bağlı olarak yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteğinden yararlanacak. Desteklerle yeni yatırımların hayata geçirilmesi, üretim süreçlerinde modern teknolojilerin kullanılması ve tarımsal işletmelerin rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Projeler arasında kooperatiflerin de bulunması, üreticilerin ortak yatırımlarının ve örgütlü üretim yapısının geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımların, ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanması süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.

Yatırımların kırsal kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor

TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü ve İzmir İrtibat Ofisinin sorumluluk alanında bulunan 15 projenin sözleşme süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

Yatırımların hayata geçirilmesiyle Manisa ve İzmir bölgesinde tarımsal üretim ile işleme sanayisi arasındaki bağın güçlendirilmesi, üreticilerin ekonomik imkanlarının geliştirilmesi ve tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı