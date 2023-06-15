Manisa, içme suyunun yüzde 97'sini sondajlarla karşılıyor

MASKİ 2023 yılı 1'inci Olağan Genel Kurulu 2. oturumunda sunum yapan Genel Müdür Burak Aslay, 30 büyükşehirin su kaynaklarını karşılaştırdı. Aslay, 24 büyükşehirin içme suyu barajı olduğunu, içme suyu barajı olmayan 5 ilin ise büyük doğal kaynak suları ile içme suyu ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Tüm siyasi partilerimize, milletvekillerimize duyurulur. Manisa'ya en kısa zamanda içme suyu barajı yapılması şart" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2023 yılı 1'inci Olağan Genel Kurulu ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulda gündem maddelerine geçilmeden önce MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay bir sunum yaptı. Aslay, yaptığı sunumda Devlet Su İşleri ve ilgili su ve kanalizasyon idarelerinin faaliyet raporlarından derlenen verilere göre 30 Büyükşehir'in su kaynaklarını karşılaştırdı. Aslay, 30 Büyükşehir'in 24'ünde içme suyu barajı olduğunu, içme suyu barajı olmayan illerde ise büyük doğal kaynak sularının olduğunu söyledi. Manisa'da içme suyu barajı olmadığını ifade eden Aslay, acilen baraj yapılması gerektiğini ifade etti.

"İçme suyu ihtiyacımızın yüzde 97'sini sondajlarla karşılıyoruz"

Genel Müdür Burak Aslay, "Alfabetik sıraya göre 30 Büyükşehir'in su kaynaklarını incelediğimizde 24'ünde büyüklü veya küçüklü şekilde içme suyu barajının mevcut olduğunu görüyoruz. İçme suyu barajı olmayan Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya ve Van'da da bin litrenin üzerinde içme suyu kaynakları bulunmaktadır. Sadece Tekirdağ'ın verileri Manisa'ya yakın. Manisa'mızda ise maalesef içme suyu barajımız yok. Doğal kaynak suyumuz olan Gürle ise yağış durumuna göre yüzde 150-130 litrelerde seyrediyor. Yaz aylarında ise 20 litreye kadar düşüyor. Manisa'da 2 bin 43 tane sondaj ve terfi merkezimiz var. İçme suyu kaynaklarımızın yüzde 97'sini sondajlarla yer altından çekiyoruz. Sadece yüzde 3'lük kısmını doğal kaynak suyundan karşılıyoruz" dedi.

"Suyumuzu korumak adına yatırımlarımız devam ediyor"

Suyun önemine dikkat çeken Aslay, çok değerli olan suyu korumanın da bir o kadar önemli olduğuna değindi ve kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Genel Müdür Aslay, "2014-2022 yılları arasında 605 adet sondaj açtık. 2023 yılında çalışmalarına devam ettiğimiz sondaj sayımız ise 79 adet. Zor imkanlarla elde ettiğimiz suyumuzu korumak adına da birçok yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu noktada 17 ilçemizde yer alan bin 376 adet içme suyu depomuzdan bin 361 adeti yenilendi. 115 adet kullanılmayacak haldeki depolarımızın yerine de yenilerini inşa ettik. Yine suyumuzu korumak adına yaptığımız çalışmalar çerçevesinde içme suyu hatlarımızı yeniliyoruz. 101 ve 154 mahalle projemiz dahilinde toplam 265 köy ve beldemizin altyapısını yeniledik. 3 bin 700 kilometre de içme suyu hattı yenileyerek kayıp kaçağın önüne geçmeye çalışıyoruz. Ayrıca SCADA sistemimizi de hayata geçirdik, depolardaki suyumuzu buradan takip ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonu istikametinde su kaynaklarımızı kirletmemek adına evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi yatırımlarına da çok önem veriyoruz. Arıtma tesislerimize de 612 Milyon TL'lik yatırım yapıldı. 20 tesisimiz başarıyla işletiliyor. Bugüne kadar 372 milyon metreküp evsel nitelikli atıksu arıtımı gerçekleştirildi" dedi.

"Yer altı su kaynaklarımız alarm veriyor"

Nüfus arttıkça su talebinin de arttığına dikkat çeken Aslay, "Yer altı su kaynaklarımız alarm veriyor. İçme suyu yer altı su kaynaklarımız 50 metrelerden artık 500 metrelere kadar düştü. Manisa, Muradiye, Turgutlu, Akhisar ve Salihli OSB her geçen gün büyüyor ve su ihtiyaçlarını kendileri sondajlarla karşılıyorlar. Tarımda aşırı su çekimi nedeniyle de yer altı su kaynakları tükeniyor. İçme suyu ihtiyacının sondaja dayalı bir şekilde sürdürebilmesi mümkün değil" dedi.

"Planlanan barajlar hızlı bir şekilde hayata geçirilmeli"

Manisa için planlanan içme suyu barajları hakkında bilgi veren Aslay, "yeni baraj projelerine ihtiyacımız var, planlanan içme suyu barajı projeleri var. 20 yıl önce planlaması başlayan, inşa çalışmaları devam eden 'Akhisar Gürdük Barajı Projesi' var. Buradan elde edilen su ile Akhisar merkezin su ihtiyacının bir kısmının karşılanması planlanıyor. Manisa merkez, Turgutlu ve Ahmetli'nin su ihtiyacını karşılayacak olan 'Turgutlu Çıkrıkçı/Akçapınar Barajı Projesi' mevcut. Bu projenin de planlamaları yapıldı. Bir an önce yapım aşamasına geçilmesi gerekiyor. 'Yunusemre Çakal Barajı Projesi' ise Muradiye, Akgedik TOKİ bölgesi ve Yağcılar bölgesinin artan su ihtiyacını karşılaması amacıyla planlanıyor. Bir diğer proje olan 'Soma Sevişler Barajı Projesi' ise tarımsal sulama gayeli yapılmış ancak DSİ Bölge Müdürlüğü'yle ve Genel Müdürlükle görüşüldüğünde Soma'ya içme suyu imkanı sağlanabilir" dedi.

Genel Müdür Aslay; içme suyu barajlarıyla büyükşehirlerin enerji maliyetlerini düşürdüğünü ve sürdürülebilir su yönetimine geçtiğini sözlerine ekleyerek, "Manisa olarak bizler de çok geç olmadan bu sisteme geçmek zorundayız. Gerek nüfus projeksiyonları, enerji maliyetleri gerekse yer altı su kaynaklarının tükenmesi noktasında planlanan baraj projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu projelerin haricinde yeni baraj alanı planlamalarının da yapılması gerekiyor. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Su kaynaklarımızı ne kadar geliştirebilirsek evlatlarımıza hem daha yaşanılabilir bir Manisa bırakabilir hem de ekonomisiyle ve sanayisiyle gelişmiş bir şehri birlikte inşa edebiliriz" dedi.

"Manisa'ya içme suyu barajı yapılmalı"

Manisa'ya en kısa zamanda baraj yapılmasının şart olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın içme suyu ihtiyacını sondajlarla karşıladıklarının altını çizerek, "Tüm siyasi partilerimize, milletvekillerimize duyurulur. Manisa'ya acil olarak en kısa zamanda baraj yapılması şart" ifadelerini kullandı. - MANİSA