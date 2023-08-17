Manisa'dan Avrupa ve Orta Doğu'ya Üzüm İhracatı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirilen ve yapılan hasadın ardından üzüm işleme tesisinde paketlenen çekirdeksiz Sultaniye üzüm TIR'larla, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı yapılmak üzere yola çıktı. Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılında 176 milyon dolar sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirdik. 2023 yılında, 2021 yılında yakaladığımız 200 milyon dolar barajını aşacağımızı düşünüyorum dedi.

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği tarafından Alaşehir'de hasadı yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm için üretici İsmail Özer'e ait bağda kesim töreni düzenledi. Kesimi yapılan üzümler, daha sonra Uçak Kardeşler işletmesinde işlendi. Paketlenen üzümler, TIR'larla, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen törenle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı yapılmak üzere yola çıktı. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, yönetim kurulu üyeleri, iş insanı Ali Uçak ve üreticiler katıldı. Üzüm kesimi yapılan bağda konuşan Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa'mız ve Alaşehir'imiz ya üzüm üretiminde marka sembol olmuştur. 900 bin dönüm alanda üretim yapılmakta. Bu sene de inşallah ürünlerimizi ihracata göndererek üreticimizin yüzünü güldüreceğiz. Güzel bir sezon olmasını diliyorum dedi.

'200 MİLYON DOLAR BARAJINI AŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise Sadece Manisa'mızın değil Türkiye'mizin en önemli tarım ihraç ürünlerinden olan, tadı ile dünyaya nam salmış Sultaniye çeşidi sofralık üzümün sezonuna büyük bir heyecanla başlıyoruz. Yıllık 2 milyon tona yakın sofralık üzüm üretimi yapıyoruz ve üretimde dünyada 6'ncı sırada yer alıyoruz.Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Buldan ilçelerimizi kapsayan bu geniş üretim bölgesinde başta üzüm olmak üzere birçok meyve sebze yetiştiriliyor. Birçok ihracatçımız da burada yoğun bir şekilde ihracat gerçekleştirerek ülkemize önemli bir döviz girişi sağlıyorlar. 2022 yılında 224 bin ton ihracat ile dünyada 10'uncu sırada yer aldığımız sofralık üzümün yüzde 60'ını Sultaniye cinsi üzüm oluşturuyor. 2022 yılında 176 milyon dolar sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirdik. 2023 yılında, 2021 yılında yakaladığımız 200 milyon dolar barajını aşacağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı.

'ÜZÜMDEN ELDE ETTİĞİMİZ GELİR DAHA FARKLI'

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı Üzüm on iki ay uğraşılan meşakkatli bir ürün. Bugün yurt dışına taze olarak göndereceğimiz üzüm bağındayız. Üzümün iki ayağı var birisi taze, birisi kuru olarak hasat ediliyor. Kuru üzümün bir özelliği yüzde 85-90'ı dünya pazarlarına gidiyor. Dolayısıyla önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz, birçok ürün üretiyoruz ama bu kadar zor pazarlarda üzümden elde ettiğimiz gelir daha farklı. Bu yıl için hem yaş hem de kuru üzüm de 600 milyon dolarlara gideceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü dünyada bu iklim şartlarıyla beraber üretim iyice zorlaştı. Ürünümüz dünya piyasalarında kıymet bulacaktır.Üzüm üreticisi İsmail Özer de Bu yıl sıkıntılı olmasına rağmen iyi ürün yetiştirdim. Ürünler ve fiyatları güzel. Kilosunu bu yıl 12 lira 50 kuruştan sattım diye konuştu.(DHA)