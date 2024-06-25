Manisa'dan 33 firma İSO 500 listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 33 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listeye yer alan firmaları tebrik etti. Başkan Yılmaz, "Manisa'mız 33 firma ile sanayi devleri arasında yer alarak iş dünyasının cazibe merkezi olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1993 yılından bu yana her yıl yapılan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan veriler göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 33 firma yer aldı. İlk 100 firma arasında ise Manisa'dan 9 firma listede yer aldı.

Başkan Yılmaz: "Şehrimiz cazibe merkezi olmaya devam ediyor"

İSO 500 listesinde yer alan 33 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 9 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehir ve ilçelerimizde olan 24 firmamızla birlikte devler liginde Manisa'dan 33 firmamız yer aldı." dedi.

Zorlu ekonomik şartlara rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek şehrin gururu olamaya devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Geçen sene olduğu gibi bu senede 33 firma ile sanayi devleri arasında yer almaktayız. Manisalı firmalarımız gelişmiş endüstrileri, organize sanayi bölgeleri, çevreci ve güçlü sanayi alt yapıları ile Manisa'mızın cazibe merkezi olması yolunda özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Manisa'mız, iş dünyamızın gayreti ile, gelişmiş sanayi üretimi ve dünya ile rekabet eden sektörleri ile küresel çapta adından söz ettiren bir şehir olup sanayinin ve tarımın başkenti konumundadır. Açılanan veriler şehrimizin güçlü sanayi altyapısı, küresel ticaret ağı, geniş tarım arazileri ve yeşil dönüşüm hamleleri ile ekonomik yapısının sağlam temellere dayandığını bir kez daha göstermiştir. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor. Zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı koymaya çalışan, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan sanayicilerimizi, firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyor, ilerleyen dönemlerde Manisa'mızın daha fazla firma ile listede yer alacağına inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA