Manisa'nın ekonomisine can katacak yeni proje hızla yükseliyor

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Uzunburun Genişleme Alanı'nda, Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne tahsis edilecek bölgede inşa edilecek işyerlerine ilişkin protokol imza töreni, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Uzunburun Genişleme Alanı'nda, Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne tahsis edilecek 200 dönümlük alanda 430 dükkandan oluşacak sanayi sitesinde çalışmalar sürdürülüyor. Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne tahsis edilecek bölgede inşa edilecek işyerlerine ilişkin protokol imza töreni, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa sanayisinin gelişimine ve küçük sanayi esnafının modern, planlı ve sürdürülebilir alanlara kavuşmasına katkı sağlayacak proje kapsamında düzenlenen imza törenine; Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Kooperatif Başkanı Zeki Apak, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Yurteri, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkan Adayı ve Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Midilli ile Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, geçtiğimiz hafta küçük sanayi sitesi projesine ilişkin geniş katılımlı bir lansman toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Manisa'da uzun yıllardır çözüm bekleyen önemli bir ihtiyaca karşılık verdiklerini söyledi.

Başkan Kıvırcık, Manisa'da 1987 yılında tamamlanan küçük sanayi sitesinden bu yana yaklaşık 40 yıldır yeni bir küçük sanayi sitesi yapılmadığını vurgulayarak, "Bu durum Manisalı küçük sanayi esnafımız için adeta kanayan bir yara haline gelmişti. Muradiye OSB olarak, Kooperatif Başkanımız Zeki Apak ve yönetim kurulu ile yaklaşık 1,5 yıldır bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma yürüttük" dedi.

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Uzunburun Genişleme Alanı'nda yer alan 204 dönümlük alanın, Karma Sanayi Sitesi Projesi için uygun görüldüğünü belirten Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Bugün imzalayacağımız ön protokol ile birlikte bu alanı kooperatifimize tahsis ediyoruz. Projemiz tamamlandığında yaklaşık 430 dükkandan oluşan, modern ve planlı bir küçük sanayi sitesi Manisa'ya kazandırılmış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sürece ilişkin bilgiler veren Başkan Kıvırcık, protokol imzalarının ardından kooperatif genel kurulunda alınacak kararlarla birlikte tahsis işlemlerinin gerçekleştirileceğini, ardından da arazi tesviye çalışmalarına başlanacağını kaydetti. Projenin finansman ve ödeme süreçlerinin de esnafın şartları gözetilerek planlandığını dile getirdi. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, temel amaçlarının uzun yıllardır kirada üretim yapmaya çalışan küçük sanayi esnafını kendi işyerine kavuşturmak olduğunu vurguladı. Başkan Kıvırcık, "Biz bu projede elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Küçük sanayi esnafımızın yer sorununu çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda projenin Manisa'ya, Muradiye OSB'ye ve küçük sanayi esnafına hayırlı olmasını temenni eden Osman Kıvırcık, yeni dönemin sanayici ve esnaflar için bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

Törende söz alan Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Zeki Apak ise, projeye verdikleri destek dolayısıyla Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık'a teşekkür etti. Küçük sanayi sitesi ihtiyacının Manisa için yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen bir sorun olduğuna dikkat çeken Apak, "Bu konu bizim 40 yıldır acıyan yaramızdı. Bugüne kadar çalmadığımız kapı kalmadı. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Kıvırcık bu süreçte bize sahip çıktı ve kooperatifimize bu alanın sözünü verdi. Başkanımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve ortaklarımız adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu projenin küçük sanayi esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA