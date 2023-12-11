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Manisa'da Kış Aylarında Üzüm Hasadı Devam Ediyor

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altındaki üzümlerde kış aylarına rağmen hasat devam ediyor. Sarıgöl ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzümlerin büyük bölümünün ihraç edildiğini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altındaki üzümlerde kış aylarına rağmen hasat devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz meyvesi olan Sultani çekirdeksiz üzümün kış aylarına kadar dayanması amacıyla kanemiçe adı verilen örtülerin altında dalında bekletiliyor. Bağlardaki üzümler yaprakların sararmasına hatta dökülmesine rağmen kış aylarına kadar dalında kalabiliyor. Yaz meyvesini kış sofralarına hazırlayan çiftçiler tarafından başlanan hasar aralık ayında da devam ediyor.

Örtü altı bağlardan kesimi yapılan Sultaniye ve red globe üzümleri kamyonlarla doldurularak soğuk hava depolarına ve yurtdışına ihraç ediliyor.

Sarıgöl ve çevresinde 2023 yılı ürünlerin bağlardan kesimlerinin devam ettiğini vurgulayan Sarıgöl ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen üzümlerin büyük bölümünün başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edildiğini diğer kısmının da yurt içinde yaş olarak satıldığını söyledi. Ülgen, "Üzümlerimizin yüzde 80'lik bölümü yaş olarak satılmakta ve ihraç edilmektedir. Diğer yüzde 20'lik bölümü kurutmalık ve sumalık olarak değerleniyor. Bu yıl mildiyo üzüm rekoltemizi düşürdü ancak örtü altındaki bağlarda verim ve kalite yüksek oldu. Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen bağlardan kesim devam etmekte bunun sebebi de bağlarımızı örtü altında olmasın dan adeta açık soğuk hava deposu gibi olmasından kaynaklanıyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ali İhsan Su Sarıgöl Aralık Manisa İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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