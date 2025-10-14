Haberler

Manisa'da 2025 Zeytin Hasadı Başladı: Kalite ve Fiyatlar Üreticiyi Sevindiriyor

Alaşehir'de 2025 yılı sofralık zeytin hasadı başladı. Düşük rekolteye rağmen zeytin kalitesi ve tatmin edici fiyatlar, üreticileri mutlu etti. Zeytin fiyatları kalibresine göre değişirken, 'duble' olarak adlandırılan iri zeytin 125 TL'den alıcı buluyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2025 yılı sofralık zeytin hasadı ve alımları başladı. Bu yıl rekolte düşük olmasına rağmen zeytinin kalitesi ve fiyatların tatmin edici seviyede olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Son günlerde etkili olan yağışların zeytin kalitesine olumlu yansıdığı belirtilirken üreticiler hasat öncesinde bahçelerinde bakım çalışmalarına hız verdi. Zeytin üreticileri, "Rekolte düşük ancak kalite yüksek, fiyatlar da beklentilerimizi karşılıyor" dedi. Alaşehir'de "duble" olarak adlandırılan iri kalibreli zeytin 125 TL'den alıcı buluyor. Alım merkezlerinde 6 oluklu makinelerle boyutlarına göre sınıflandırılan zeytinlerin fiyatları numarasına göre değişiyor. 1 numara duble zeytin 125 TL, 2 numara 105 TL, 3 numara 85 TL, 4 numara 65 TL, 5 numara 50 TL ve 6 numara 20 TL'den satılıyor.

Zeytin tüccarı Murat Yılmaz, "Bu yıl rekolte düşük ama yağışlar kaliteyi artırdı. Duble zeytini 125 TL'den alıyoruz. Hem kalite hem fiyat açısından iyi bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümüyle tanınan Alaşehir'de son yıllarda alternatif ürün olarak zeytin üretimi de artış gösteriyor. İlçede yaklaşık 80 bin dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
