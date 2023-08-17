Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı'na tarım makineleri sağladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde satın alınan ve Köprübaşı Ziraat Odası iş birliğiyle Köprübaşılı üreticilerin kullanımına sunulan mobil buğday-arpa selektör makinesi ve katı gübre dağıtma makinesi, Köprübaşı'na hizmet vermeye başladı.

Üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde, tarıma ve kırsal kalkınmaya desteklerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. 'Ortak Tarım Makineleri Parkı Projesi' dahilinde alımı gerçekleştirilen mobil buğday-arpa selektör makinesi ve katı gübre dağıtma makinesi Köprübaşı'nda hizmete başladı. İmzalanan protokolle Köprübaşı Ziraat Odası Başkanlığı'na tahsis edilen makineler üreticilerin hem kaliteli hem de daha verimli ürün alabilmesine imkan sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çiftçilere verdiği desteklerin vatandaşları memnun ettiğini belirten Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin, "Selektör makinemiz daha önceden ilçemizde yoktu. Vatandaşlarımız ya Salihli'ye ya da Kula'ya giderek buğday elemelerini yapmaktaydı. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla bu ekipman desteği sağlandı. Vatandaşlarımız kendi buğdaylarını rahatça eleyebiliyorlar. Desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ilçemiz adına çok teşekkür ederiz. Katı atık gübre dağıtma makinesi, kasa, sepet gibi birçok konuda destek sağlandı. Çiftçinin gerçekten dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Destekler üreticiyi memnun etti

Üreticiler, mahalle muhtarları ve Köprübaşı Ziraat Odası Yönetim Kurulu da desteklemeler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kasar Mahalle Muhtarı İbrahim Kırılmış, "Bu Makineleri bizlere sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine çok çok teşekkür ederiz. Burası bir tarım memleketi. Bunlar da tarımın olmazsa olmazı. Çiftçimizin hem kaliteli hem de daha verimli ürün alabilmesi için çok ihtiyacı olduğu şeyler. Allah hepsinden razı olsun. Bu desteklerin daha devam etmesini istiyoruz" derken, Alanyolu Mahalle Muhtarı Nuri Ataş, "Kırsal kalkınmadan Ziraat Odası Başkanlığımıza verilen makineler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederiz. Çiftçimize her konuda sonsuz yardım olduğundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devamını da temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Aydın, "Cengiz Başkanın Ziraat Odası'na yapmış olduğu ekipman desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu tohum ve diğer desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yardımların daha da arttırılması ve Ziraat Odası iş birliğiyle çiftçimize daha fazla yardım yapılmasını da bekliyoruz" ifadelerini kullanırken, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Başkaya da şunları söyledi: "Cengiz Başkanımız bize en büyük destekleriyle, çiftçimizin kullanması amacıyla tohum eleme selektörü ve gübre saçma römorkunu çiftçilerimizin kullanımına sundu. Bu destekleri çiftçilerimizin en iyi şekilde kullanması ve iyi bir tarım yapması için çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Aynı zamanda diğer alanlarda yapılan desteklerden dolayı da ilçe koordinatörümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çiftçilerimiz adına çok teşekkür ederim." - MANİSA