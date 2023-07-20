Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine KOSGEB Destekleri Hakkında Seminer Düzenlendi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB desteklerinden daha fazla üyenin faydalanması gerektiğini bildirdi. MATSO ve KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen enerji verimliliği destek programı ve diğer KOSGEB destekleri bilgilendirme seminerine yoğun katılım oldu. MATSO Başkanı Güngör, Manavgat'ta KOSGEB desteklerinden yararlanan işletmelerin sayısının ve destek miktarının arttığını belirtti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, KOSGEB desteklerinden daha fazla üyenin faydalanması gerektiğini bildirdi.

MATSO ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Antalya İl Müdürlüğü iş birliği ile enerji verimliliği destek programı ve diğer KOSGEB destekleri bilgilendirme semineri düzenlendi. MATSO binasında gerçekleşen seminer yoğun katılımla gerçekleşti. KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış'ın konuşmacı olduğu seminere MATSO Başkan Yardımcısı Ali Özen ve oda üyeleri katıldı. Erkış, "Enerji Verimliliği Destek Programı"nı anlatarak, diğer KOSGEB destekleri hakkında bilgi verdi.

"Yararlanılan destek miktarı 2021 yılına göre yüzde 483 artış gösterdi"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelerin desteklerden faydalanması için çaba gösterdiklerini belirterek, seminerlerin Manavgat'taki işletmelerin son yıllarda aldığı desteklerin artmasına katkı sağladığını söyledi. Güngör, Manavgat'ta 2022 yılında yararlanılan destek miktarının 2021 yılına göre yüzde 483 artış gösterdiğini belirterek, 2021 yılında Manavgat'ta KOSGEB desteklerinden 97 işletmenin toplamda 1 milyon 644 bin 990 TL destek aldığını, 2022 yılında ise 164 işletmenin toplamda 9 milyon 591 bin 237 TL destek aldığını söyledi. Güngör, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış'a teşekkür ederek, MATSO olarak düzenledikleri tüm bilgilendirme seminerlerine katıldığını söyledi. - ANTALYA