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Manavgat'ta sağanak 400 dönüm araziyi vurdu, zarar 10 milyon TL'yi aştı

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Manavgat'ta sağanak 400 dönüm araziyi vurdu, zarar 10 milyon TL'yi aştı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanakta 300 dönümü pamuk olmak üzere toplam 400 dönüm arazi sular altında kaldı. Arazilerdeki zararın 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi; 120 ton pamuk da tarlada kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle 300 dönümü pamuk olmak üzere toplam 400 dönüm arazi sular altında kaldı. Arazilerdeki zararın 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Manavgat'ta önceki gün etkili olan sağanak yağışlar, Denizkent, Denizyaka, Bereket ve Perakende mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Sağanak yağmurdan zarar gören bölgelerde inceleme yapan Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, traktörler ile arazileri gezerek incelemelerde bulundu. Bölgeye gelen ve zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Manavgat'ta son 2 günde metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Denizkent, Denizyaka, Bereket ve Perakende köylerimizde yoğun yağıştan dolayı tarladaki pamuklar toplanamadı. Pamuk tarlaları sular altında. Hasat için makinenin bu tarlalara girmesi mümkün değil" dedi.

120 ton pamuk arazide kaldı

Tarlası sular altında kalan üreticilerden Perakende Muhtarı Emin Güzel, "Tarlamızdaki pamuklarımız kısa süre önce yağan yağmurdan dolayı toplanamamıştı. Tam kurudu ve makine tarlaya girdiği anda bu afet yaşandı. Gördüğünüz gibi pamuklarımız sular altında. Bu bölgede 300 dönüm arazide yaklaşık 120 ton pamuk arazide kaldı. Maddi değeri 6 milyon lira dolayında" ifadelerini kullandı.

Pamuk tarlasının yanında 50 dönümlük alanda ekili bulunan kabakların da sular altında kaldığını belirten Güzel, "Kabak her gün toplanan bir ürün. Günlük ortalama 6 top dolayında ürün hasat ediyoruz. Kilogramı 35 liradan satılıyor. En az 20 Kasım'a kadar hasadımız devam edecekti. Toplam zararımız 3,5 milyon liranın üzerinde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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