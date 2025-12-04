Başkan Güngör 'den Ankara'da Manavgat OSB ile ilgili yoğun temaslar

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Güngör, OSBÜK 23. Olağan (Mali) Genel Kurulu'na katılarak Manavgat OSB'nin teknik süreçleri ve yeni dönem planlamalarına ilişkin Ankara'da yoğun girişimlerde bulundu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla Ankara KOSGEB Başkanlık Binası'nda düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 23. Olağan (Mali) Genel Kurulu'na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Türkiye genelindeki OSB'lerin Başkanları ve yöneticilerinin yer aldığı genel kurulda, sanayi bölgelerinin mevcut durumları, yeni yatırımlar, finansman modelleri ve sektörel gelişmeler değerlendirildi.

Genel kurul öncesi bakanlık yetkilileriyle görüşme

Başkan Güngör, Genel Kurul öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ve Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Manavgat OSB'nin ilerleyen süreçleri, teknik ihtiyaçlar ve bölgeye yönelik destek mekanizmaları değerlendirildi.

Genel kurulun ardından OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü görüştü

Genel Kurulun ardından OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile görüşen MATSO Başkanı Güngör, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin güncel durumu, devam eden teknik süreçler ve önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi sundu. Görüşmelerde; Manavgat OSB'nin altyapı hazırlıkları, önümüzdeki dönemde başlayacak ön tahsis sürecine ilişkin takvim, teknik gereklilikler, yatırımcı başvuru kriterleri ve OSB içerisinde yürütülmesi hedeflenen projeler ayrıntılı şekilde ele alındı. Tarım, turizm ve ticaretin güçlü olduğu Manavgat'ın üretim altyapısını güçlendirecek OSB çalışmalarının, bölge ekonomisine katacağı değer konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Güngör, Genel Kurul'un son derece verimli geçtiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "OSBÜK Genel Kurulu, ülkemizin sanayi vizyonu ve OSB'lerimizin geleceğine yön veren son derece önemli bir platformdur. Burada alınan kararların, sanayimizin gelişimi ve üretim altyapımızın güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum. Manavgat OSB'nin gelişim sürecini yakından takip ediyor, yatırımcılarımızın beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Genel kurulun başta Manavgat olmak üzere ülkemize ve tüm OSB'lerimize hayırlı olmasını diliyorum."

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ankara temaslarının Manavgat OSB çalışmalarına önemli katkı sağladığını belirterek, OSB tam olarak faaliyete geçirip kent ekonominin çeşitlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.