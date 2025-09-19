Malezya, Helal Ekonomisinde Küresel Liderliği Hedefliyor

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Halal Development Corporation (HDC) Üst Yöneticisi ( Ceo ) Hairol Ariffein Sahari, insanların tüketimde artık helal yönünde ilerlediğini belirterek, "Helal, sadece dini bir mesele olmaktan çıkıp kültür ve yaşam tarzı haline geldi. İnsanlar, helali özellikle gıda kalitesi ve güvenliği açısından talep ediyorlar." dedi.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Malezya Dış Ticareti Geliştirme Merkezi (MATRADE) koordinasyonunda her yıl gerçekleştirilen Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS), bu yıl "Helal Mükemmelliğin Zirvesi" temasıyla düzenlenirken, 45 bin ziyaretçi, 2 bin 400 stant ve 80 ülkeden alıcıyı ağırlıyor.

Fuarda, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sahari, Müslüman nüfusun talebine dayalı yapılan hesaplamalara göre, küresel helal ekonomisinin büyüklüğünün 2020 yılında yaklaşık 3 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Sahari, "Küresel helal ekonomisinin büyüklüğü, mevcut tahminlere göre 2030 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşacak." açıklamasında bulundu.

Helal pazarındaki talebi karşılamada tedarik konusunda yaşanan zorlukların altını çizen Sahari, şunları kaydetti:

"Çünkü tedarik, bu pazarın sadece yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu da yüzde 80 gibi büyük bir arz-talep açığına yol açıyor. İşte bu nedenle Malezya hükümeti, 'Helal Diplomasisi' olarak adlandırılan çok stratejik bir girişimi hayata geçirdi. Temelde bu girişim, helal konseptimizi ve ekosistemimizi uluslararasılaştırmak ve dünya genelinde helal ekosistemimizi birbirine bağlamak üzerine kuruludur.

Amacımız, ikili ticaret, yatırım ve kaliteli istihdamda artış sağlamaktır. Müslüman kardeşlerimizin helal gıda ürünlerimize ve hizmetlerimize daha kolay erişimini istiyoruz. Gelecekte daha fazla ülkenin helali ulusal gündemleri haline getirmesini, helali yeni ekonomik büyüme kaynağı olarak görmesini ve Malezya ile ikili işbirliği yoluyla karşılıklı ekonomik faydaları detaylı şekilde tartışarak işbirliği yapmasını arzu ediyoruz. Böylece helal aracılığıyla ekonomik becerilerimizi artırabiliriz."

"Daha fazla ülke helal ekonomisine katılmak istiyor"

HDC CEO'su Sahari, şu anda helal sertifikalarının, 48 ülkeden 92 sertifikasyon kuruluşu tarafından kabul görmüş durumda olduğunu, daha fazla işbirliği yapıldığında, daha iyi bir tedarik zinciri geliştireceklerini belirtti.

Malezya'da sertifikasyonu teşvik eden ve sektörü destekleyen özel kurumlar bulunduğunu belirten Sahari, çünkü her iki bileşenin de gelişmesi gerektiğini vurguladı. Sahari, tüketicilerin kaliteli gıda, ürün ve hizmet aradığını belirterek, sadece logo ya da sertifika satın almadıklarını, bu yüzden de sadece bir helal sertifikası logosunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Küresel helal ekonomisinin büyümekte olduğunu ifade eden Sahari, "İnsanlar boykot yapabilir, olumsuz görüşler dile getirebilir. Ancak rakamlar yalan söylemez. Veriler, helal ürünlere olan talebin hızla arttığını ve giderek daha fazla ülkenin helal ekonomisine katılmak istediğini açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Sahari, çeşitli ülkelere yaptığı resmi ziyaretlerde, hem Müslüman hem de gayrimüslim ülkelerin liderlerinin Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den ve Malezya hükümetinden kendi ülkelerindeki helal endüstrisinin gelişimi konusunda destek talep ettiğini ifade ederek, "İnsanlar artık helal yönünde ilerliyor. Helal, sadece dini bir mesele olmaktan çıkıp kültür ve yaşam tarzı haline geldi. İnsanlar helali özellikle gıda kalitesi ve güvenliği açısından talep ediyorlar." açıklamasında bulundu.