Malatya TSO Başkanı'ndan Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması Talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Mücbir sebepte son gün" diyerek aylardır yaptığı çağrıyı yineledi.

"Yaz günü siftahsız kepenk kapatan esnafımızdan kış ayında borç tahsilatı mı yapılacak" diye soran Başkan Sadıkoğlu, "Depremde en fazla yıkımın yaşandığı ikinci şehir olan Malatya'mızda 6 Şubat'ı hatırlatan soğukları yeniden yaşarken, yüz binden fazla insanımız bir soğuk kışı daha konteynerlerde geçiriyor. 3 binden fazla esnafımız konteynerlerde hayata tutunuyor. Geçim derdiyle dertlenmiş depremzede esnafımız büyük sorunla daha yüz yüze gelecek. Vergi ve prim borçlarını erteleyen mücbir sebep süresi 30 Kasım'da sona eriyor. Bizler her seferinde yıkık şehrimizin halini, teslim edilmemiş iş yerlerini, konteynerde hayata tutunan 100 binden fazla insanımızı hatırlatarak süre uzatımı talep ettik. Uygulama ancak 3-4 aylık periyotlarla 4 kez uzatıldı. Dile kolay, depremin üzerinden tam 22 ay geçti. Sormak istiyorum ne değişti? Yıkım işleri bitip Malatya ayağa mı kalktı? Esnafımız teslim edilen iş yerine, konteynerde yaşayan insanlar evine mi döndü? Çarşılarımız yapıldı, ticari akslar mı düzeldi? Ne değişti? Deprem korkusu dahi 22 aydır aynı şekilde taze. Son 1 ayda yaşadığımız depremlerin şiddeti 4 buçuk, 5, 6. Hal böyle iken Mücbir Sebep süresinin 3-4 aylık periyotlarla uzatılması bu şehre reva mı? Şehrin durumu ortada. Geride bıraktığımız süreçte esnafımız için değişen hiçbir şey olmadı. Bu, 21 metre konteynerde ailesini geçindirmeye çalışan esnafımızın üçüncü kışı. Yaz günü siftahsız kepenk kapattığı günler olan esnafımızdan kış ayında borç tahsilatı mı yapılacak" şeklinde konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, "Talebimiz net! Mücbir sebep süresinin 2 ay veya 3 ay daha uzatılmasını istemiyoruz. Süre net bir kararla, iş yeri ve konutlar teslim edilinceye kadar uzatılmalıdır. Bu her şeyden öte vicdani bir sorumluluktur. Türk Dil Kurumu mücbir sebep için ne diyor 'Borcun ödenmesine engel olaylar' diyor. Şehri görüyorsunuz. Bu engel kalktıysa, esnafımız işini, kazancını 6 Şubat öncesine dönebildiyse ödeyelim vergimizi. Talebimiz 81 ilimiz veya bir bölge için değil, sadece 4 il ve 2 ilçe için mücadele veriyoruz. Ancak ne yazık ki her 3 ayda bir durumun vehametini anlatarak sürenin uzatılması için çaba sarf ediyoruz. Biz ülkemizin vergi gelirlerine sadece yüzde 1 oranında katkı sağlayan bu illerimiz için devasa bir talepte bulunmadığımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımıza bir kez daha sesleniyoruz. Tüm şehirlerimiz gibi, ülkesi için emeğiyle, gerektiğinde canıyla, nice mücadeleler vermiş bu şehirlerimizin sesine kulak verin. Her 3 ayda bir 'süre uzatılacak mı?' geriliminden kurtarın. Bu konu sadece TSO'nun gündemi olmamalı. Milletvekillerine de sesleniyorum. Sürenin uzatılması için siyasilerimizin de sessiz kalmamalarını, konuyu bakanlıklara ve hükümet yetkililerine iletmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Süre uzatımının büyük depremler yaşamış şehirler için sadece ekonomik değil, vicdani bir mesele olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "İş yeri ve konutlar teslim edilip, şehirlerimiz çamurundan, tozundan arınıncaya kadar Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerimiz için Mücbir Sebep süresi uzatın! Tıpkı Van depreminde devletimizin mücbir sebep süresini 5 yıl uzattığı gibi, 99 Marmara depreminde mal varlığının yüzde 10'unu dahi yitirenlerin vergi ve cezalarını sildiği gibi, 100 yılın felaketiyle yerle yeksan olmuş şehirlerimize de aynı şekilde destek olunmasını bekliyoruz. Zira Bu sadece ekonomik değil, vicdani bir meseledir" diye konuştu. - MALATYA