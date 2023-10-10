Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esnafın Taleplerini Dinledi

Yeni sanayi sitesinde bulunan esnaflarla bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Esnafımız devlete yük olmadan kendi dükkanlarını güçlendirmek veya yeniden yapmak istiyor" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesini ziyaret ederek, sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Sadıkoğlu, sanayide 2 bin 580 dükkan olduğunu ve bu dükkanlarda hizmet veren esnafın tamamının deprem mağduru olduğunu söyledi.

Yeni sanayi sitesinin Malatya'mızın kalbi konumunda olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "Burada bulunan esnafımızın bir çoğu depremin ilk günü dahi dükkanını açtı ve depremzede vatandaşımıza hizmet etti. Depremin ilk günleri o soğuklarda evlerine giremeyen vatandaşımız arabalarında kaldı. Arabası arızalanan birçok kişinin imdadına yine esnafımız koştu. Böylesine mücadele eden esnafımız şimdi görmezden geliniyor, kimse seslerini duymuyor. Sanayideki dükkanların neredeyse tamamına ağır hasar raporu verilmiş. Birçok esnafımız, dükkanına hiçbir yetkilinin gelip bakmadan ağır hasar verildiğini söylüyor. Üstelik ağır hasarlı olduğu gerekçe gösterilerek esnafımızın elektrik abonelikleri de iptal edilmiş durumda. Gidecek yerleri olmadığı için çalışmaya devam eden esnafımız şu anda kaçak elektrik kullanıyormuş gibi muamele görüyor. Yarın bir gün binlerce lira ceza geldiğinde bu cezayı kim ödeyecek? Sanayi esnafımız sadece bir gün dükkanları açmasa şehirde her şey kitlenir. Böylesine bir konumda olana sanayi esnafımızın sesini duymayanlar, şehirde her şey düzelmiş sanki deprem olmamış gibi algı oluşturanlar bu kadar insanın vebalini nasıl ödeyecekler" dedi.

"Sanayi esnafımız çıkmazın içine girmiş durumda"

Sanayi sitesinde yer alan dükkanların genel de tek katlı yapılar olduğuna da dikkat çeken Sadıkoğlu, "Bazıları ciddi hasar almış olsa da bazılarına hiçbir hasarı olmamasına rağmen bitişik nizam sebebiyle ağır hasarlar verilmiş. Ömrünü işine ve dükkanına adamış esnafımız ne yapacağını kara kara düşünüyor. Bu insanlar nereye gidebilir, binlerce ton ağırlığındaki makinalarını nereye sığdırabilir? Birçok esnafımız devlete yük olmadan kendi imkanları ile dükkanını güçlendirmek istiyor ancak buna da müsaade edilmiyor. Beylerderesi mevkiine yapılması planlanan yeni sanayi çalışmaları da karınca hızında ilerliyor. Sanayi esnafımız bir çıkmazın içine girmiş durumda, kara kara düşünüyor. Esnafımız yerinde dönüşüm istiyor. Sanayi sitesi ile ilgili bir karar alınacaksa mutlaka esnafımızla istişare edilmeli, onların talepleri doğrultusunda kararlar alınmalı. Amaç sorunları büyütmek değil, çözmek olmalı. Güçlendirme projeleri belediyelerde bekletiliyor, bir türlü onaylanmıyor. Vatandaşın sorusuna mantıklı cevaplar da verilmiyor. İşyerini veya evini devlete yük olmadan kendisi yapmak isteyenlerin bile önüne türlü türlü engeller çıkarılıyor. Depremin yaralarını sarmak için vatandaşın talebine kulak vermesi gerekenler farklı rantlar peşinde. Vatandaş için değil kendi çıkarları için zaman harcayanlar iflah olmayacaktır. Biz esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin çıkarları için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu'na sanayi ziyaretinde MTSO Meclis Üyeleri Cemil Yıldırım, Suat Sürmeli, Bülent Aktaş, 2. Meslek Komitesi Başkanı Talip Zengin ve Disiplin Kurulu Üyesi Taner Pusa eşlik etti. - MALATYA