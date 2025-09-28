Malatya Şeker Fabrikası, 2025-2026 Sezonunda 62 Bin Ton Şeker Üretmeyi Hedefliyor

Bölgenin önemli şeker fabrikalarından Malatya Şeker Fabrikası, 2025-2026 üretim sezonunda yaklaşık 62 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor.

Malatya Şeker Fabrikası'nda, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden gelen pancarlar işlenerek şeker üretimi yapılacak. Fabrikada toplamda 20 bin ton melas ve 150 bin ton yaş küspe üretimi de gerçekleşecek.

Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Eylül ayında başlayan pancar alım ve işlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat, "3 Eylül'de pancar işlemeye başladık. Şu ana kadar çiftçilerimizden 80 bin ton pancar teslim aldık. Hedefimiz, çiftçilerimize yaklaşık 525 bin ton pancar teslim ettirmek ve 500 bin tonunu işlemek. Bu kapsamda 62 bin ton şeker, 20 bin ton melas ve 150 bin ton yaş küspe üretmeyi planlıyoruz. Üretim sezonumuzun yaklaşık 150 gün sürmesi hedefleniyor. Şu an işler yolunda gidiyor" diye konuştu. - MALATYA