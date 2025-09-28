Haberler

Malatya Şeker Fabrikası, 2025-2026 Sezonunda 62 Bin Ton Şeker Üretmeyi Hedefliyor

Malatya Şeker Fabrikası, 2025-2026 Sezonunda 62 Bin Ton Şeker Üretmeyi Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Şeker Fabrikası, Eylül ayından itibaren pancar işlemeye başladı ve 2025-2026 üretim sezonunda 62 bin ton şeker üretmeyi amaçlıyor. Fabrika, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinden gelen pancarlarla üretim yapacak.

Bölgenin önemli şeker fabrikalarından Malatya Şeker Fabrikası, 2025-2026 üretim sezonunda yaklaşık 62 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor.

Malatya Şeker Fabrikası'nda, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden gelen pancarlar işlenerek şeker üretimi yapılacak. Fabrikada toplamda 20 bin ton melas ve 150 bin ton yaş küspe üretimi de gerçekleşecek.

Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Eylül ayında başlayan pancar alım ve işlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat, "3 Eylül'de pancar işlemeye başladık. Şu ana kadar çiftçilerimizden 80 bin ton pancar teslim aldık. Hedefimiz, çiftçilerimize yaklaşık 525 bin ton pancar teslim ettirmek ve 500 bin tonunu işlemek. Bu kapsamda 62 bin ton şeker, 20 bin ton melas ve 150 bin ton yaş küspe üretmeyi planlıyoruz. Üretim sezonumuzun yaklaşık 150 gün sürmesi hedefleniyor. Şu an işler yolunda gidiyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Doğal gaz faturasını gören aile neye uğradığını şaşırdı
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.