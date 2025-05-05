Malatya'nın İhracatı Nisan'da Düşüş Gösterdi

Nisan ayında Malatya ihracatının düşüş yaşadığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Artan maliyetler sebebiyle rekabet gücü zayıflayan üretici firmalarımızın çarklarını döndürebilmesi ve ihracatın sürdürülebilirliği için uygun şartlarda finansmana erişimi sağlanmalıdır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Nisan ayında Malatya'dan önceki aya göre yüzde 33, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 düşüşle 23 milyon 178 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Dış ticaretteki belirsizlikler ve iç piyasadaki ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalar ilimiz ekonomisini olumsuz etkiledi. Yine de her şeye rağmen üreten ve ihracat yapan üyelerimizi ve personellerini gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Ciddi adımlar bekliyoruz"

Kayısı ihracatının olumsuz etkilenmemesi için yetkililere çağrı yapan Başkan Sadıkoğlu, "12 Nisan gecesi yaşadığımız zirai don kayısımızın neredeyse yüzde yüzünü yaktı. Malatya olarak yıllık ortalama 90 bin ton kayısı ihracatı yapıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre stokta 30 bin ton civarında kayısı var. Bu stok elbette dış pazarın mevcut ihtiyacını karşılayamayacak. İhracat rakamlarımızda düşüş yaşayacağız. Şehrimizin ihracat rakamının düşmesi doğrudan ülke ekonomisini de etkileyecek. Hem ekonomimizin olumsuz etkilenmemesi hem de dış pazarımızı kaybetmememiz için hükümetimizin bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Özellikle ürün taahhütlerini yapamayacak ihracatçı üyelerimizin karşılaşacağı yaptırım ve sorunların bertaraf edilmesi için ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız tarafından gerekli destek sağlanmalıdır. İhracatçı firmalarımıza bu süreci atlatabilmeleri için faizsiz uygun şartlı kredi imkanları tanınmalıdır. Bu konuda gerekli görüşmeleri yaptık, takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimiz için girişimlerimiz devam ediyor"

İhracatın sürdürülebilirliği için uygun şartlarda kredi desteğinin şart olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "İç piyasada nakit döngüsünde büyük bir durgunluk var. Dış pazarda hem belirsizlik hem tedirginlik hakim. Üretim kapasitelerindeki düşüş bunun en önemli göstergesidir. Üreticinin çarkları döndürebilmesi ve ihracatın sürdürülebilirliği için uygun şartlarda finansmana erişimi sağlanmalıdır. Artan maliyetler sebebiyle rekabet gücü zayıflayan üyelerimize can suyu olacak imkanlar için girişimlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - MALATYA