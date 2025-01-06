Malatya'nın İhracatı 2024'te Yüzde 8,7 Arttı

Malatya'dan 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 8,7 artışla 426 milyon 320 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Artan ihracat rakamlarında 6. Bölge Teşvikleri'nin önemine işaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Teşvik süresi 31 Aralık itibariyle sona erdi ancak uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Teşviklerin devam etmesi depremden büyük yaralar almış şehrimiz için şarttır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 Aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan Aralık ayı ile birlikte Malatya'nın 2024 yılı ihracat rakamı da belli oldu. Malatya'dan Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 42 milyon 125 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. TİM'in açıkladığı rakamlara göre Malatya'nın 2024 yılı ihracatı önceki yıla göre yüzde 8,7 artışla 426 milyon 320 bin dolar olarak gerçekleşti. Malatya'nın 2023 yılı ihracatı 392 milyon dolardı.

Etkisi devam eden deprem, uluslararası pazarda yaşanan sıkıntılar ve ülke ekonomisindeki daralmaya rağmen ihracatın arttığına işaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "2024 yılının tüm zorluklarına rağmen büyük bir özveriyle üretime devam eden ve yaptığı ihracatla ülkemize katma değer sağlayan üyelerimizi ve personellerini yürekten kutluyorum" dedi.

Üretimdeki girdi maliyetlerinin artışına dikkati çeken Sadıkoğlu, "İhracatçı firmalarımızın ham madde giderleri büyük bir yük haline gelmiş durumdadır. İhracatın geleceği için sanayicimizin üzerindeki maliyet yükü azaltılmalı, kur politikası yeniden gözden geçirilmelidir. Pandemi, ardından deprem felaketi, Ortadoğu'daki savaş hali, Avrupa ekonomisindeki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşı ihracat üzerinde büyük bir baskıya neden olmuştur. Ancak 2025'ten umutluyuz. Suriye'deki yeni süreç de 2025 yılının önemli konu başlılarından olup, bu bölgenin inşasında ülkemiz ve özellikle şehrimiz öne çıkacaktır. Malatya olarak her koşulda üretim, ihracat ve istihdamla ülkemize güç veren şehir olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

6. Bölge Teşvikleri süresini 31 Aralık 2024 tarihinde sona erdiğini ancak uzatma konusunda hala bir netlik olmadığını belirten Sadıkoğlu, "2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatya'mız yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Şehrimiz organize sanayisinin gelişimi ve artan ihracat rakamlarımızda 6. bölge teşviklerinin katkısı büyük. Teşvik süresi 31 Aralık itibariyle sona erdi. Ancak, uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum mevcut yatırımı olan firmaları tedirgin ediyor. Teşviklerin devam etmesi depremden büyük yaralar almış şehrimiz için şarttır. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve şehrimizin milletvekillerine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Depremle yerle bir olmuş Malatya'mızın 6. Bölge Teşviklerine ihtiyacı var. Sürenin en az 3 yıl daha uzatılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA