MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son günlerde Malatya ve Elazığ Baskil'de üretilen kayısılar üzerinden yapılan tartışmaların iki şehre de fayda sağlamayacağını söyledi. Başkan Sadıkoğlu, "Malatya kayısısı Türkiye'nin markasıdır" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya kayısısının Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili ile Türkiye'nin markası olduğunu vurguladı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO tarafından 2001 yılında Coğrafi İşaret, 2017 yılında ise Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili alınan Malatya Kayısısının, yıllık 500 milyon doları bulan ihracat geliriyle ülkemizin stratejik tarım ürünlerinden biri olduğunu vurgulayarak sadece Malatya'nın değil Türkiye'nin markası olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, kayısının sorunlarının birlikte çözülmesi gerektiğini belirterek "Kayısı bizi ayrıştıran değil, aksine birleştiren bir güçtür. Kayısımızın üretiminden ihracatına kadar çeşitli sorunlarımız var ve bu sorunları çözmek için birlikte hareket etmemiz lazım. Bakınız fındıkta ve zeytinde olduğu gibi bölgesel hareket sorunların çözümüne hız kazandırıyor. Malatya, Baskil ve Elbistan olarak birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

12 Nisan'da yaşanılan zirai don sonrası başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarının bir kısmının diğer ülkelere kaydığını belirten Sadıkoğlu, "Bu durum önümüzdeki yıllarda hem Malatya'daki hem de Baskil'deki ve Elbistan'daki üreticilerimiz için büyük bir risk oluşturuyor. Gelin kardeş şehirler olarak bölgemizde üretilen kayısımızın dünyada daha fazla tüketilmesi için çalışmalar yapalım. Kayısıdan elde ettiğimiz döviz gelirini yükseltmek için birlikte mücadele gösterelim" diye konuştu.

Sadıkoğlu, Malatya ve çevresinde üretilen kayısının dünya pazarında daha fazla tercih edilmesi için atılacak her türlü adıma Malatya TSO olarak hamilik yapmaya hazır olduklarını da ifade etti. - MALATYA