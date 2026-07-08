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Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: NATO Zirvesi, 'Dünya 5'ten Büyüktür' Tezini Doğruladı

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: NATO Zirvesi, 'Dünya 5'ten Büyüktür' Tezini Doğruladı
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Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' tezinin NATO Zirvesi'yle doğrulandığını belirtti. Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü ordusu ve etkin diplomasisiyle küresel istikrarın vazgeçilmez aktörü haline geldiğini vurguladı.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır uluslararası platformlarda dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" tezinin, son NATO Zirvesi ile birlikte bir kez daha doğrulandığını belirtti.

Başkan Ahmet Özköse, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası güvenlikten enerjiye, terörle mücadeleden bölgesel krizlere kadar birçok konuda Türkiye'nin artık görüşü alınan ve katkısı aranan stratejik bir ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.

NATO Zirvesi'nin, Avrupa'nın güvenliği ve bölgesel istikrarın Türkiye'nin etkin rolü olmadan düşünülemeyeceğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Özköse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşlar karşısında izlediği dengeli, ilkeli ve diyalog odaklı dış politikanın uluslararası alanda karşılık bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin krizleri derinleştiren değil, çözüm üreten, barışı ve diplomasiyi önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Özköse, "Bugün gelinen noktada Türkiye; güçlü ordusu, gelişen savunma sanayii, etkin diplomasisi ve stratejik konumuyla bölgesel ve küresel istikrarın vazgeçilmez aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu gerçek, daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni çağrısının ne kadar haklı olduğunu da göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Güçlü diplomasinin güçlü ekonomi, güvenli yatırım ortamı ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli teminatı olduğuna dikkat çeken Özköse, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin ekonomiye ve ülkeye duyulan güvene önemli katkılar sağladığını belirtti. Özköse, Malatya İş İnsanları Platformu olarak ülkenin milli menfaatlerini önceleyen, barışı, istikrarı ve diplomasiyi esas alan her türlü girişimi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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