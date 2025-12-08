Sadıkoğlu: 'İşletmelerin uygun şartlı kredilere ihtiyacı var'

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararı öncesinde değerlendirme yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kararın doğrudan kredi faiz oranlarına yansıtıldığı bir indirim bekliyoruz. Daha hızlı ayağa kalkabilmemiz için işletmelere düşük faizli ve uzun vadeli krediler sunulmalı. Bugüne kadar sunulan destekler için teşekkür ediyoruz ancak daha kapsayıcı desteklere ve teşviklere ihtiyacımız var" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün 2025 yılının son faiz kararı açıklanacak. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5 seviyesine indiren Merkez Bankası yılın son faiz kararını belirleyerek, piyasalara yön verecek.

"6 Şubat öncesine dönemedik"

Faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "6 Şubat depremleri sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde en çok ihtiyacımız olan kuşkusuz finans desteği. Odamızın hiçbir üyesi iş potansiyeli olarak 6 Şubat öncesine dönemedi. Büyük depremler yaşamış Malatya olarak ticarette iş daralması yaşıyoruz, sanayicimiz artan maliyetler altında eziliyor. Enflasyonla mücadele edilirken, reel sektöre para akışı ciddi şekilde durdu. İş dünyası olarak yüzde 45-50 faizlerle ayakta kalabilmemiz çok güç. Yüksek faizler üretim ve yatırım iştahımızı yavaşlattığı gibi istihdamı ve ihracatı da olumsuz etkiliyor. Malatya olarak ihracatımızdaki düşüş son bir yılda yüzde 50'ye dayandı. İstihdam rakamlarımızda deprem öncesine oranla yüzde 30 düşüş var. Fabrikalarımız tam kapasite üretim yapamıyor" dedi.

"Daha kapsayıcı desteklere ihtiyacımız var"

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirimi beklediklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Yılın kalan son toplantısında da faiz indiriminin devam etmesini bekliyoruz. Öte yandan birçok bankanın faiz indirimini kredilere yansıtmadığına şahit oluyoruz. Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz indirimlerinin ticari kredi faizlerine de yansıması gerektiğini belirtmek isterim. Üzerinden 34 ay geçen asrın felaketinin yaralarını sararken faiz indirimi gibi kararlar bizlere umut kaynağı oluyor. Ancak daha hızlı ayağa kalkabilmemiz için işletmelere düşük faizli krediler sunulmalı. Özellikle kurumlar üzerinden sunulacak sıfır faizli krediler can suyu niteliği taşıyacaktır. Bugüne kadar sunulan destekler için teşekkür ediyoruz ancak daha kapsayıcı desteklere ve teşviklere ihtiyacımız var" diye konuştu. - MALATYA