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Malatya'da Tarım Sektörünün İyileştirilmesi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Malatya'da Tarım Sektörünün İyileştirilmesi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD iş birliğiyle yürütülen 'Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi' kapsamında detaylı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje, depremde zarar gören üreticilere yönelik destekleme çalışmalarını içermekte.

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD iş birliğiyle yürütülen "Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde, depremde zarar gören üreticilere yapılacak samanlık, ağıl ve ahırlar konusunda Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili yetkililere bilgi verildi. Toplantıya, depremden etkilenen illerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Daire Başkanı Elif Bağ, deprem bölgesinde 452 bin afet konutunun ihalesinin tamamlandığını ve yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Konutlarla birlikte ticarethane ve ahır yapım süreçlerinin de hızla ilerlediğini ifade eden Bağ, "Baharda temelleri atılmış, kışa kalmadan hayvanların yerleştirildiği bir tabloyu görmeyi hedefliyoruz. Tarımsal kalkınmayı hep birlikte destekleyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Geliştirme ve Altyapı Daire Başkanı Melikşah Taşkın ise Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen projenin depremden etkilenen 11 ilde uygulanacağını vurguladı. Ahır ve samanlık yapımına yönelik detaylı bilgilendirmelerde bulunan Taşkın, bölgedeki tarım ve hayvancılığın yeniden ayağa kaldırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Toplantıya, Adana, Elazığ, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Osmaniye, Sivas ve Tunceli'den Tarım ve Orman İl Müdürleri ile ilgili şube müdürleri katıldı. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da deprem sonrası kentte yürütülen tarım ve hayvancılık çalışmalarına dair bilgiler verdi.

Sunumlar eşliğinde yapılan bilgilendirmelerin ardından mevcut durum değerlendirilerek sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Proje kapsamında yürütülecek çalışmaların hızla tamamlanması için ilgili kurumlar arasında iş birliğinin devam edeceği vurgulandı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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