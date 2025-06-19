Malatya'da Ankara Esnaf Çarşısı Açıldı

Malatya'da Ankara Esnaf Çarşısı Açıldı
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Malatya'da deprem sonrası kurulan Ankara Esnaf Çarşısı, 180'e yakın iş yeri ile esnafı destekliyor ve vatandaşlara güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor. Çarşı, farklı sektörlerden esnafları bir araya getirerek kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Malatya'da deprem sonrası kurulan Ankara Esnaf Çarşısı, 180'e yakın iş yeriyle hem esnafı yeniden ayağa kaldırıyor hem de vatandaşlara güvenli ve düzenli bir alışveriş ortamı sunuyor.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan geçici çarşılardan biri olan Ankara Esnaf Çarşısı, farklı sektörlerden esnafları bir araya getirerek hem kent ekonomisine hem de istihdama katkı sağlıyor.

Doğa Cadde AVM'nin arka kısmında, 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulu'nun yanında kurulan ve üstü kapalı olarak inşa edilen Ankara Esnaf Çarşısı, 180'e yakın iş yeriyle vatandaşlara güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunuyor. Yazın sıcaktan, kışın ise yağıştan koruyan yapısıyla dikkat çeken çarşı; kayısı ve kuru yemişten tekstile, züccaciyeden elektrikçiye kadar pek çok meslek grubuna ev sahipliği yapıyor.

Beş bloktan oluşan ve düzenli yapısıyla öne çıkan çarşıda esnaflar, vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturuyor. Çarşı esnafı, sadece alışveriş değil, Malatya'nın köklü esnaf kültürünü de yaşatmayı amaçladıklarını belirtiyor.

Çarşı esnaflarından Selçuk Baran, düzenli yapısıyla vatandaşların ihtiyaçlarına kolay ulaşabildiğini ifade ederken, Ahmet Keşaf Çatalkaya, "Malatya'nın tanınmış esnafları burada toplandı. Yazın serin, kışın da nezih bir ortam" dedi. Bir diğer esnaf İsmail Karabulut ise, şehir merkezine yakınlığı ve sektörel çeşitliliğiyle vatandaşlara konforlu bir alışveriş imkanı sunduklarını söyledi.

Çarşı esnafları, tüm Malatya halkını Ankara Esnaf Çarşısı'nı görmeye, çay içmeye ve eski çarşı kültürünü yeniden yaşamaya davet etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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