Malatya Çarşı Merkez Projesi'nde İlk Etap Teslimatları Temmuz'da Başlıyor

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AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Malatya Çarşı Merkez Projesi'nde ilk etap teslimatlarının temmuz ayında gerçekleşeceğini duyurdu. Projede toplam 457 dükkan, 241 ofis ve 94 konut yer alıyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve Emlak Konut tarafından yeniden yapımına başlanan Malatya Çarşı Merkez Projesi'nde ilk etap teslimatlarının temmuz ayında başlayacağını bildirdi.

Babacan, yaptığı yazılı açıklamada, yapım çalışmalarının sürdürüldüğü Malatya Çarşı Projesi kapsamında Çevreyolu ve İnönü Caddesi'nde yer alan 4 ada ve 14 bloktan oluşan ilk teslimlerin temmuz ayında yapılacağını ifade etti.

Proje kapsamında 457 dükkan, 241 ofis ve 94 konut yapıldığını belirten Babacan, temmuz ayında Şire Pazarı ve Kuyumcular Çarşısı'nda tamamlanan blokların hak sahiplerine verileceğini, tamamlanan diğer blokların da birkaç aylık periyotlarla sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Ekonomi
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