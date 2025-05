MAGİNDER Başkanı Karademir: "Kaymakam Baytak'ı artık bir Malatyalı olarak görüyoruz"

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak'a 6 Şubat depremleri ve sonrasında gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür ederek, "Biz kendisini artık bir Malatyalı olarak görüyoruz" dedi.

MAGİNDER'de düzenlenen istişare toplantısında konuşan Karademir, "Şehrimizin 6 Şubat öncesini ve sonrasını en iyi bilen Kaymakamımız Kutsal Baytak. Biliyorsunuz ki depremden önce de burada, Yazıhan ilçemizde görevdeydi. Deprem anını yaşayan, depremde şehrimizde olan ve devletimizi en iyi şekilde temsil eden bir kaymakamımız olarak görevine devam etmekte. Biz şu an şehrimizde tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz ama bugün bizim mutlu olduğumuz en önemli yanlarından biri de Kutsal Hanım gibi çok kıymetli bir devlet idarecisinin bizimle birlikte, her daim yanımızda olması. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı çözme aşamasında var gücüyle çalışmakta, bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından da Baytak'ın görevine devam ettiğini anımsatan Karademir, "Biz her yerde söylüyoruz, kendisini bir Malatyalı olarak görüyoruz. Artık bizim için gerçekten çok iyi bir Malatyalı olarak söylemek istiyoruz. Biz şehrimizde 6 Şubat öncesinde ve sonrasındaki çalışmalarına şahidiz. Vatandaşımızın her türlü sorununa devletin nasıl yetiştiğini, nasıl çözüm ürettiğini, kendisinin gayretleriyle biz görmekteyiz. Allah devletimize zeval vermesin, bunu her zaman söylüyoruz" dedi.

Karademir, Malatya'da 6 Şubat'ın ardından 12 Nisan'da yaşanan don olayının da şehri olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "6 Şubat gibi büyük bir felaket yaşadık, akabinde 12 Nisan'da Malatya'da ciddi bir don olayı oldu ve şehrimiz ciddi anlamda etkilendi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli bakanlarımız, devletimizin hepsi sahada. Vatandaşımızın hem 6 Şubat'ta olduğu gibi hem 12 Nisan'da olduğu gibi sorunlarını çözme gayreti ile çalışıyorlar. Kutsal Hanım da bu dönemde yine aynı şekilde hem çiftçimizin, köylümüzün sorunlarını yerinde dinleyerek devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek elinden geldiği kadar yardımcı olmaya devam ediyor. Şehrimizde hem Kutsal Hanım'a hem de Valimize buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

MAGİNDER olarak devletin yanında olduklarını vurgulayan Karademir, "Biz bu anlamda her zaman söylediğimiz gibi MAGİNDER ailesi olarak devletimizin yanındayız, devletimizin emrindeyiz. Üzerimize ne düşerse koşa koşa, seve seve gideceğimizi özellikle söylemek istiyorum. İnşallah kıymetli kaymakamımız daha iyi görevlere gelir. Ama biz her zaman kendisinin Malatya'da kalmasını istiyoruz. İnşallah kendisini daha iyi yerlerde göreceğiz, elimizden geldiği kadar da kendisine destek vereceğiz. Özellikle bu konu hakkında yine kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Karademir, son yaşanan don olayıyla ilgili de, "Çiftçimizin, köylümüzün yaşadığı sorunlar ortada. Kabinemiz, devletimiz hemen sorunları yerinde sahada görerek gerekli incelemelere devam etmekte. İnşallah Cumhurbaşkanımız buradaki üreticilerimize, köylülerimize güzel bir haber, güzel bir destek verirler. Çünkü kayısı olmazsa olmazımız. Her zaman söylüyoruz, bu şehrin ekonomisi kayısıya bağlı. En az belki 1-2 yıl kayısı olmayacak şekilde bazı bahçelerimizde bu şekilde tahribat var. Çok ağır bir olay yaşandı" ifadelerini kullandı.

Devletin üreticiye desteğini beklediklerini dile getiren Karademir, "Tabii ki biz her şeyimizi devletten beklememeliyiz, bunu da özellikle söylemek istiyorum. Ama imkanı olmayan vatandaşlarımız, köylülerimiz 6 Şubat'ı yaşamış bir Malatya, bunları göz ardı etmemek lazım. Üreticinin, köylünün elinde gerçekten imkan olsa devletten bir beklenti içine girmez. İnşallah biz güzel haberler bekliyoruz" dedi.

Toplantıda konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise, MAGİNDER'in istişare toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün istişare toplantısına katılmak üzere MAGİNDER'i ziyaret ettik. Bugün özellikle ilçemizle alakalı durumlardan konuşup yapılması gerekenler nedir, bu noktada özellikle hem MAGİNDER Başkanımız Salih Beylerden hem de yönetim kurulu üyelerinden bizler de bilgi almaya çalışacağız. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa, depremden beridir bunları yapmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle Sayın Valimizin önderliğinde deprem sürecini çok güzel bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Maalesef en son yaşanan don olayı içimizde ciddi anlamda etkiledi, çiftçimiz bu anlamda etkilendi. Tüm devlet yetkililerimiz bu konuda sahada çalışmalarını yürütüyorlar, yürütmeye de devam ediyorlar."

Malatya'nın kısa sürede toparlanacağına inandığını ifade eden Baytak, "Umut ediyorum Malatya'mız çok güzel bir noktaya ulaşacaktır. Yeşilyurt'umuz çok güzel bir noktaya ulaşacaktır. Şu an depremin de vermiş olduğu olumsuz etkileri büyük bir oranda bertaraf etmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki süreçte en kısa zamanda Malatya çok daha güzel bir yer haline gelecektir. Biz de bugün burada özellikle bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Baytak, devletin tüm gücüyle sahada olduğunu vurgulayarak, "MAGİNDER Başkanımız Salih Bey ve yönetim kurulu üyelerimiz bu süre zarfında hep bizimle beraber oldular. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadaydı, tüm gücüyle beraber etkin bir şekilde koordinasyonu sağlamak üzere sahada var olmaya da devam ediyor. Ancak bu süre zarfında sivil toplum kuruluşlarımızla da biz iletişimimizi sürekli itibariyle devam ettiriyoruz. Onların desteğiyle de bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Kendilerine de bu anlamda şimdiye kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.