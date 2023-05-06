Madenciler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taleplerinin karşılanmasını istedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta maden işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taleplerinin karşılanmasına yönelik açıklamada bulundu.

Madenci Anıtı'nda gerçekleşen açıklamaya GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve yönetimi, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı ve yönetimi, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ve yönetimi, Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ve yönetimi, Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar ve yönetimi, Merkez Servisleri Şube yöneticileri ile yerüstünde ve yeraltında çalışan işçiler katıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 30'uncu Dönem, Maden Tetkik Arama Kurumu'nda ise 20'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, Türk-İş Kamu Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ile hükümet arasında devam etmektedir. Sendikamızın örgütlü olduğu TTK ve MTA'da çalışan işçiler, sürecin haklı taleplerinin karşılanarak sonuçlanmasını beklemektedir. Toplu İş Sözleşmesi'nde bilindiği gibi TÜRK-İŞ, 700 bin kamu işçisi adına çerçeve protokolü için 15 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay yüzde 45 zam artı yüzde 15 refah payı talep etmiştir. Hükümetin son teklifi ise taban ücretin 12 bin lira, zam oranının ise refah payı dahil yüzde 40 olmasını teklif etmiştir. TÜRK-İŞ ise bu teklife olumsuz yanıt vermiştir. Hükümetten yeni bir teklif sürecindeyiz. TTK ve MTA işçileri olarak sorunlarımızı, TÜHİS ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde belirttik. Sendikamız, Genel Başkanımız Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticilerimiz nezdinde sorunların çözümü için Ankara'da yoğun bir mesai içerisindedir. Sendikamızın yetkili olduğu TTK ve MTA'da çalışan işçilerimizin 3 maddede haklı talepleri bulunmaktadır. Birincisi; TTK'da yerüstünde çalışan işçilerimiz ile MTA'da çalışan işçilerimizin ücretlerinin iyileştirilmesi, ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması.

İkincisi; Yeraltındaki ücret grupları arasındaki ücret farkının yeniden düzenlenmesi. Üçüncüsü; yerüstü lüzumlu halde çalışan işçilerimizin haklı taleplerinin yerine getirilmesi. Bu 3 başlıkta toplanan, işçilerimizin haklı talepleri karşılanmayacak talepler değildir. Bu taleplerimizin biran önce karşılanmasını beklemekteyiz. 700 bin kamu işçisiyle birlikte olan, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmak için yerin metrelerce altında çalışan biz madenciler ve Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarıyla Türkiye'nin yüzakı MTA işçileri, sorunlarının çözümü noktasında hükümetten somut bir adım beklemektedir. "