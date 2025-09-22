Bu yeni ortaklık dönemi üç temele dayanıyor: kalite, güvenilirlik ve çevre dostu üretimi. Bu çerçevede "Made in Russia" ulusal markası, sadece sertifikalı ürünleri Türkiye pazarına sunmakla kalmayıp üreticiler ile tüketiciler arasında güçlü bağlar kurarak iki ülkenin gelecekteki ekonomik ilişkilerinin temelini atan stratejik bir kanal işlevi görmektedir.

Kalite ve Güvenilirliğin Garantisi Olarak Markalama

Modern ticaret sadece hacim ve lojistikle değil aynı zamanda itibarla da ilgili. Türk ithalatçılar, perakendeciler ve nihai tüketiciler için "Made in Russia" ulusal markası, ürünlerin uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu garanti eden etkili bir güven filtresi işlevi görmektedir. Bu da Türk iş ortakları için işlem maliyetlerini ve riskleri önemli ölçüde azaltarak güvenilir bir tedarikçi seçme prosedürünü basitleştiriyor. Rusya için ulusal markayı geliştirmek, emtia dışı ihracatı çeşitlendirmek, rekabetçi Türkiye pazarına girmek ve küresel değer zincirlerine entegre olmak için stratejik bir yol olarak değerlendirilmektedir.

Rus İhracatının Çok Yönlü Doğası

Türkiye'ye "Made in Russia" markası altında, her bir kategorinin çok yönlü ve rekabetçi doğasını ortaya koyan geniş bir ürün yelpazesi tedarik ediliyor.

"Krasny Oktyabr", "Rot Front" ve "Babaevsky" gibi efsanevi fabrikaları bir araya getiren ve dünyanın en büyük 20 şekerleme satıcısı arasında yer alan "United Confectioners" holdingi, Türkiye pazarındaki varlığını aktif bir şekilde geliştiriyor. Alyonka çikolatası gibi ürünler, yakında Türkiye'deki büyük perakende zincirlerinde tüketicilerle buluşmaya hazırlanmaktadır. Şirketin önemli bir rekabet avantajı ise Türk tüketicilerin beklentilerine duyulan derin anlayış ve saygının göstergesi olan helal sertifikasıdır.

Rusya'nın 1744 yılında kurulan en eski porselen fabrikası olan Imperial Porcelain Factory (IPF), asırlık gelenekleri ve zarif tasarımları bir araya getirerek Türkiye'de en yüksek kalitede ürünler sunuyor. IPF'nin İstanbul'da bir amiral mağazasının açılması, Rus porselenlerinin prestij ve aristokrasinin bir sembolü olarak algılandığının altını çiziyor. Fabrikanın ürünleri sevdikleriniz için harika bir hediye ya da eviniz için zarif bir lüks unsur niteliği taşımaktadır.

Rusya'da gıda kalitesine yönelik artan ilgi yalnızca insanlara yönelik ürünlerle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda evcil hayvan mamalarını da kapsamaktadır. Bu eğilim, büyük tarımsal holdingler tarafından da desteklenmektedir. Örneğin, et piyasasında tanınan Miratorg şirketi, kedi ve köpeklere yönelik kendi mama serisini geliştirmektedir.

Ürünün konumlandırılmasında kilit unsurun menşei olduğunun altı çiziliyor. Şirket, kendi çiftliklerinde yetiştirilen et, tahıl ve sebzeler gibi sadece doğal malzemeler kullandığını belirtiyor. Bu, tüm tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği sağlıyor. Şirkete göre hammadde üretiminde büyüme hormonları ve antibiyotikler kullanılmıyor ve bu da doğal ürünlere yönelik artan tüketici talebiyle uyumlu. Kalite standartlarını teyit etmek için "Miratorg", özellikle Avrupa Evcil Hayvan Maması Üreticileri Federasyonu (FEDIAF) olmak üzere, uluslararası normlara uyma arzusunu gösterebilecek uzman kuruluşlarla ortaklaşa çalışıyor.

Ortaklık için Katalizör Olan Etkinlikler

Büyük ölçekli etkinlikler, markanın tanıtımında kilit bir rol oynayarak Türk izleyicilerin Rus ürünlerini ilk elden deneyimlemesine ve iki ülkenin işletmeleri arasında doğrudan temaslar kurulmasına olanak tanıyor. Fuarlar - WorldFood İstanbul ve Expomed Eurasia gibi büyük endüstri fuarlarına katılım, Rus üreticilerin Türk ithalatçılarla doğrudan etkileşime girmesine ve karşılıklı fayda sağlayan sözleşmeler imzalamasına olanak tanıyor. "Made in Russia" markası altındaki kolektif stantlar, sektör profesyonelleri için bir merkez haline geliyor. İş Heyetleri - Ahşap endüstrisi şirketlerinin Eylül 2025'te İstanbul'a gerçekleştirmeyi planladığı heyet gibi uzmanlaşmış heyetler, hedefe yönelik müzakerelere ve belirli bir pazarın ihtiyaçlarının ayrıntılı olarak incelenmesine olanak tanıyor. Festival-Fuarlar ve Kültürel Etkinlikler - BAE ve Çin'deki başarılı festival deneyiminin yakında Türkiye'deki büyük şehirlere de yayılması planlanıyor. Bu etkinlikler benzersiz çünkü yalnızca ürünleri tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda konukları Rusya'nın kültürel ortamına çekerek markayla duygusal bir bağ kurmalarını sağlıyor. Rus Evi ve Mülkiyeliler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen ve konukların efsanevi komedi filmi "Afonya "yı izledikleri ve Rus ürünlerini tattıkları film gösterimi bunun en iyi örneği.

Ayrıca "Made in Russia" markası, Antalya'da düzenlenen ve kazananların Rus üreticilerden ödüller aldığı X-Waters uluslararası yüzme yarışları gibi önemli spor etkinliklerinin de ortağı.

Türkiye'de Mağaza Raflarında

Türk tüketicisi bu kapsamlı çalışmanın sonuçlarını şimdiden görebiliyor: "Made in Russia" ulusal markalı ürünler Türk mağazalarının raflarında yer alıyor. Ulusal marka altındaki markalı ürünler artık üst segment mağazalarda, örneğin Carrefour SA Gurme zincirinin 15 mağazasında görülebiliyor. Bu, Rus ürünlerinin büyük uluslararası perakendecilerin güvenini kazandığının ve önde gelen dünya markalarıyla kalite ve tanınırlık açısından rekabet etmeye hazır olduğunun doğrudan bir kanıtı.

Ulusal marka "Made in Russia" sadece bir etiket değil, kalite, gelenek ve yeniliği bir araya getiren bütün bir ekosistem olarak ön plana çıkıyor. Türkiye için bu, ithalat kaynaklarını çeşitlendirme, güvenilir, yüksek kaliteli ürünler elde etme ve endüstriyel işbirliği için yeni fırsatlar yaratma fırsatı. Rusya içinse en umut verici ve dinamik pazarlardan birinde konumunu güçlendirme şansı. Karşılıklı güven ve faydaya dayalı bu ortaklık, önümüzdeki yıllarda tam potansiyelini ortaya koyacak.