Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sistemi, hem mevcut kıdem tazminatı haklarını koruyacak hem de çalışanlara ek emeklilik geliri sağlayacak. Yeni düzenleme ile kıdem davalarının sona ermesi ve çalışanların emeklilikte daha yüksek gelir elde etmesi hedefleniyor.

KIDEM HAKLARI GÜVENCE ALTINDA

Orta Vadeli Program'da da yer alan TES sistemiyle çalışanların kazanılmış kıdem tazminatı hakları korunacak. İstifa eden işçilerin de haklarını alabilmesi sağlanarak yıllardır süren dava süreçleri sona erecek. 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılan çalışanlar, geçmiş döneme ait kıdemlerini de alabilecek.

İŞVERENLERDEN YÜZDE 3 KATKI

Mevcut yüzde 5,33'lük (19 gün) kıdem hakkı aynen devam edecek. Buna ek olarak işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3'ünü bireysel fon hesabına yatıracak. Böylece istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de fon hesabındaki birikimini kazanılmış hak olarak yanında götürebilecek.

60 YAŞTA EMEKLİLİK, EK GELİR İMKANI

TES'te katılımcılar 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanacak. Hesaptaki birikimden talep edenlere yüzde 25'e kadar toplu ödeme yapılabilecek. Asgari ücretli bir çalışan 25 yıl sistemde kaldığında, TES sayesinde emekli maaşına 300 ila 566 lira arasında ek gelir eklenecek.

ÖZEL DURUMLARDA ERKEN ÇEKİM

60 yaşını doldurmayan katılımcılar da ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık veya işsiz kalma gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 10'una kadar çekim yapabilecek.

DAVA SÜREÇLERİNE SON

Yeni sistem, hem çalışanların kıdem haklarını güçlendirmeyi hem de iş dünyasında sıkça karşılaşılan kıdem tazminatı davalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. TES, sosyal güvenlik sistemine tamamlayıcı bir rol üstlenerek çalışanların emeklilikte daha yüksek gelir elde etmesine katkı sağlayacak.

UYGULAMA TARİHİ, ZORUNLULUK DURUMU

TES'in 2025'in son çeyreği itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Sistem büyük ihtimalle zorunlu olacak; herkesin katılımı öneriliyor.

Sisteme giriş çıkış şartları net değil; bazı durumlarda (evlilik, işsizlik, ağır hastalık, ilk konut alımı gibi) birikimlerin bir kısmının alınmasına imkân verilebileceği belirtiliyor.

POTANSİYEL ETKİLER / DEZAVANTAJLAR

Avantajlar:

Emeklilikte gelirin düşme riskine karşı ek güvence.

Çalışanlara kıdem tazminatı haklarının daha sistemli şekilde korunması.

Bireysel tasarrufların artması, fon işletmeciliği ve finans sektörüne kaynak sağlanması.

Yaşam standardının korunması; emeklilik sonrası gelir belirsizliğinin azaltılması.

Dezavantajlar / Riskler:

Maaşlardan yapılacak kesintiler çalışan için yük hissi oluşturabilir.

Fon performansı, enflasyon, yatırım getirisi gibi faktörlere bağlı olarak birikim tutarı beklendiği gibi olmama riski var.

Mevcut sistemlerle geçişin düzgün yapılmaması durumunda hak kayıpları ya da belirsizlikler yaşanabilir.

Zorunlu bir sistem olması halinde bireysel tercihlerin sınırlandırılması ve "zorunluluğa" yönelik tepki oluşması ihtimali.