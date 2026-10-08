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Levrek ihracatı 596 milyon dolarla zirvede, su ürünleri 1,8 milyar dolara ulaştı

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Levrek ihracatı 596 milyon dolarla zirvede, su ürünleri 1,8 milyar dolara ulaştı
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Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Levrek 596 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, sektör temsilcileri 95 ülkeye ihracatla yıl sonunda 2,3-2,5 milyar dolar hedefliyor.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, su ürünleri dış satımı yılın 9 ayında miktar bazında yüzde 5,5 artarak 216 bin 465 ton olarak gerçekleşti. Sektörün kilogram başına ortalama ihracat fiyatı da 7,57 dolardan 8,35 dolara yükseldi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 552 milyon 236 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,5 artışla 1 milyar 807 milyon 942 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İzmir ve Muğla'da yoğunlaşan su ürünleri yetiştiriciliği sayesinde ülke su ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 68'ini yapan Egeli ihracatçılar, 1 milyar 221 milyon 915 bin dolarlık dış satıma ulaştı.

Ürün grupları bazında bakıldığında, levrek 596 milyon 594 bin dolarlık ihracat geliriyle ilk sıradaki yerini korudu. Çipura ihracatının tutarı 454 milyon 494 bin dolar olurken, Karadeniz ve iç sularda yetiştiriciliği hızla yayılan Türk somonunun dış satımından 431 milyon 167 bin dolar elde edildi. Aynı dönemde alabalık ihracatı 102 milyon 613 bin dolar, orkinos ihracatı 56 milyon 982 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

"Fileto satışlarında çok büyük artış var bütün dünyada"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'nin dünya su ürünleri pazarında önemli bir konuma yükseldiğini, Avrupa'da üretimde ilk sırada yer aldığını söyledi.

Üretimin ağırlıklı olarak çipura ve levrek gibi Akdeniz türleri ile Karadeniz'de yetiştirilen Türk somonu ve iç sulardaki alabalıktan oluştuğunu dile getiren Kızıltan, ihracatta yakalanan ivmenin yıl sonu beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Kızıltan, "Yıl sonu hedefimiz 2,3-2,5 milyar dolar. Şu anda 95 ülkeye ihracatımız var. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Amerika gibi zor ülkelere ihracat yapıyoruz. Oradaki market raflarında Türk balıklarını bulabilirsiniz. Lezzetiyle, kalitesiyle ve beslenme değerleriyle öne çıkan bir balık bu." dedi.

Dünya genelinde tüketici tercihlerinin değiştiğine ve evde hazırlama kolaylığı sağlayan ürünlere talebin yoğunlaştığına dikkati çeken Kızıltan, şunları söyledi:

"Fileto satışlarında çok büyük bir artış var bütün dünyada. Fileto balık olduğu zaman hem kılçık problemi olmuyor hem de daha hızlı pişiyor. Dolayısıyla fileto işlenmiş ürün ihracatımız her sene yüzde 15-20 oranında artıyor. Burada da dünyaya rekabetçi bir ürünü sunuyoruz. Çünkü balık temizleme konusunda da artık ekiplerimiz uzmanlaştı. Çok hızlı yapılması gereken bir ürün. Denizden çıktığı andan itibaren 24 saat içinde tıra yüklenmesi gereken bir ürün. Dolayısıyla çok uzmanlaşmış ve kümelenmiş bir grup var burada yaklaşık 100 bin aile bu konuda geçimini sağlıyor."

Kızıltan, sektörün makine ve ekipman üretiminde de dışa bağımlılıktan kurtularak ihracatçı konumuna geldiğini ifade etti.

"Ambalajlanmış ürünlerde markalaşma sağlandı"

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da küresel pazarda rekabetin artık işlenmiş ve paketlenmiş ürünler üzerinden şekillendiğini dile getirdi.

Tüketicilerin pratik mutfak çözümlerine yöneldiğini belirten Çakan, "Artık insanlar balığın temizlenmesiyle uğraşmıyor, hazır ürünlere bakıyor. Türkiye de sektör olarak bu alana yöneldi. İşlenmiş, paketlenmiş ve ambalajlanmış ürünlerde markalaşma sağlandı." dedi.

Kaynak: AA
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