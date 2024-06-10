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L'Oreal Vakfı ve UNESCO, 2024 Uluslararası Bilim Kadınları Ödülleri'nde kazananları duyurdu

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L'Oreal Vakfı ve UNESCO, 2024 Uluslararası Bilim Kadınları Ödülleri'nde kazananları açıkladı. Ödül sahipleri, yaşam ve çevre bilimlerindeki öncü araştırmaları ve sağlık sorunlarına katkıları nedeniyle onurlandırıldı. Ödüller, bilimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla veriliyor.

L'Oreal Vakfı ve UNESCO, 2024 Uluslararası Bilim Kadınları Ödülleri'nde kazananları duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Paris'teki UNESCO Genel Merkezi'nde düzenlenen tören ile ödüle hak kazananlar, yaşam ve çevre bilimlerindeki öncü araştırmaları, kanser, sıtma, çocuk felci gibi bulaşıcı hastalıkların ve obezite, diyabet ve epilepsi gibi kronik rahatsızlıkların çözümüne katkıları nedeniyle onurlandırıldı.

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen programın ödül sahipleri, dünya çapında 350 aday arasından, Inserm Araştırma Enstitüsü Araştırma Direktörü, Fransız Bilimler Akademisi üyesi ve L'Oreal-UNESCO Bilim Kadınları Uluslararası Ödülleri'nin eski kazananlarından Profesör Brigitte L. Kieffer'in başkanlık ettiği bağımsız uluslararası bir jüri tarafından seçildi.

Ödüle hak kazanan araştırmacıların çalışmaları, kanser vakalarının 2050'ye kadar yüzde 77 artabileceği, obezitenin dünya genelinde her 8 kişiden 1'ini etkilediği ve hala 249 milyondan fazla sıtma enfeksiyonu vakasının bulunduğu bir dönemde, büyük halk sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak için bilimin her zamankinden daha fazla kadına ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

5 araştırmacı ödüllendirildi

Kamerun, Yaounde I Üniversitesi, Tıp ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar ve İmmünoloji Bölümü Eski Başkanı ve Biyoteknoloji Merkezi Eski Direktörü Rose Leke, gebelikle ilişkili sıtma vakalarını iyileştirme, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına destek sağlama ve Afrika'da aşılama oranlarını artırma konularında gösterdiği liderliğin yanı sıra, araştırmaları ve öncü çabalarıyla genç bilim insanlarının kariyer yollarını iyileştirme konusundaki gayretleri için Afrika ve Arap devletleri ödülüne layık görüldü.

Sao Paulo Üniversitesi Biyokimya Profesörü Alicia Kowaltowski, "hücrenin ana enerji kaynağı olan ve pil görevi gören" mitokondri biyolojisine yaptığı temel katkılardan dolayı Latin Amerika ve Karayipler ödülünü kazandı.

McGill Üniversitesi Pediatri ve İnsan Genetiği Bölümleri Profesörü, Kanada Pediatrik Onkolojide Birinci Kademe Araştırma Başkanı Profesör Nada Jabado, agresif pediatrik beyin tümörlerinden sorumlu genetik bozuklukların kavranmasında devrim yarattığı çalışmalarıyla Kuzey Amerika kıtasında ödüllendirildi.

Tsinghua Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi Üniversite Profesörü, Shenzhen Tıp Araştırma ve Çeviri Akademisi Kurucu Başkanı, Shenzhen Körfezi Laboratuvarı Direktörü Profesör Nieng Yan, hücre zarı boyunca iyonların ve şekerlerin trafiğine aracılık eden çoklu zar proteinlerinin atomik yapısını keşfettiği ve zarlar arası taşınmayı yöneten ilkeleri ortaya çıkardığı için Asya ve Pasik ödülünü elde etti.

Curie Enstitüsü, Bilimler Akademisi Üyesi, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Profesör Genevieve Almouzni de DNA'nın hücre çekirdeği içindeki proteinlerle nasıl paketlendiğinin anlaşılmasına yönelik ufuk açıcı katkılarından dolayı Avrupa kıtasını temsilen ödüle ulaştı.

L'Oreal-UNESCO Uluslararası Bilim Kadınları Ödülleri, bilimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla her yıl Afrika ve Arap Devletleri, Asya ve Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler ile Kuzey Amerika olmak üzere beş geniş bölgenin her birinden bir kadın bilim insanını ödüllendiriyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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