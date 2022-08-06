Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı - Haberler

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Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı

Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı

Gaziantep'te toplanan yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararına tepki göstererek D-400 karayolunu trafiğe kapattı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı ve metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu olay, bir süre sonra sona erdi.

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Gaziantep-Nizip arasındaki ulaşımın sağlandığı D-400 karayolunda toplanan hayvan besicileri, yolun 20. kilometresini çift taraflı trafiğe kapatarak, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararını protesto etti.

"MAĞDURUZ, ZARAR EDİYORUZ"

İndirim kararıyla mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini söyleyen küçükbaş hayvan besicileri, yetkililere çağrıda bulanarak yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması ve canlı hayvan ihracatının önünün açılması konusunda destek istedi.

Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Öte yandan, trafiğe kapatılan ve uzun araç kuyruğunun oluştuğu D-400 karayolu, olaya müdahale eden jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla 30 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı

Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı

Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı

Bu kez zam değil indirim protestosu! Kuzu eti fiyatını protesto eden besiciler yol kapattı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Gaziantep Tragger 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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