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Kuveytli milyarder, Microsoft'un işten çıkardığı isme iş teklifinde bulundu

Kuveytli milyarder, Microsoft'un işten çıkardığı isme iş teklifinde bulundu
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Haberler
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Microsoft'un 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki gösteren Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad'ın işlerine son verildiği duyuruldu. Kuveytli milyarder iş adamı ve yazılım girişimcisi Abdullah Al-Dubos, yazılım şirketi Microsoft'a yaptığı eylemle istifa eden Faslı Ibtihal Aboussad'a resmi iş teklifinde bulundu.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, çalışanları temsil eden bir grup, şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Agrawal ve Aboussad'ın Microsoft'un İsrail'e sağladığı hizmeti protesto etmelerinin ardından görevden alındığını açıkladı. Kuveytli milyarder iş adamı ve yazılım girişimcisi Abdullah Al-Dubos, yazılım şirketi Microsoft'a yaptığı eylemle istifa eden Faslı Ibtihal Aboussad'a resmi iş teklifinde bulundu.

Kuveytli milyarder, Microsoft'un işten çıkardığı isme iş teklifinde bulundu

"Kasıtlı suistimal, itaatsizlik ya da kasıtlı görev ihlali" gerekçesiyle iş akdinin sonlandırıldığına ilişkin Aboussad'a gönderilen mesajda, "Söz konusu davranışın, tanınırlık kazanmak ve bu çok beklenen etkinliği mümkün olan en fazla şekilde kesintiye uğratmak amacıyla yapıldığı sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.

"MICROSOFT BÖLGEMİZDEKİ BU SOYKIRIMI DESTEKLİYOR"

Agrawal'a iletilen mesajda 11 Nisan'da sunmayı planladığı istifasının "derhal" geçerli hale getirildiği kaydedildi. Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti. Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." demişti.

Kuveytli milyarder, Microsoft'un işten çıkardığı isme iş teklifinde bulundu

Agrawal da aynı partide Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, şirketin eski CEO'su Steve Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu başka bir etkinlikte, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz." diye bağırmıştı. Gazze'de 50 bin Filistinlinin Microsoft teknolojisiyle öldürüldüğünü söyleyen Agrawal, "Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin." ifadelerinin ardından dışarı çıkarılmıştı.

Protestosu sonrası Microsoft yöneticilerine gönderdiği e-postada Agrawal, çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılacağının kendisine söylenmediğini belirterek istifa edeceğini bildirmişti.

İSRAİL BOMBARDIMANLAR İÇİN YAPAY ZEKAYI KULLANMIŞTI

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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