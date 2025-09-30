Kuveyt Türk, Ahilik Kültürü Haftası Etkinliklerine Destek Verdi

Kuveyt Türk, Ahilik Kültürü Haftası kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) işbirliğiyle İzmir, Kocaeli, Ankara ve Trabzon'da düzenlenen etkinliklere destek verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ahilik geleneği, Anadolu'nun çarşı ve pazarlarını yüzyıllar boyunca adalet, güven ve kardeşlik ilkeleriyle şekillendirdi. Bugün esnafların iş ahlakında canlılığını koruyan bu değerler, Ahilik Haftası vesilesiyle çeşitli faaliyetlerle hatırlatılıyor.

Kuveyt Türk, insan odaklı ve değer temelli duruşunu bin yıllık Ahilik mirasıyla buluşturarak toplumun her kesimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak Kuveyt Türk, İzmir, Kocaeli, Ankara ve Trabzon'da gerçekleşen etkinliklerle bu yıl da Ahilik Kültürü Haftası etkinliklerini destekledi.

Ahilik Kültürü Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, merkez camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit ile başladı. Ardından şehir meydanlarında konuşmalar yapıldı, "Şed Kuşanma" tiyatrosuyla bir kalfanın ustalığa adım atışı canlandırıldı.

Örnek esnaflara teşekkür plaketleri takdim edilirken, katılımcılara Ahilik nasihatlerini içeren broşürler ve Kuveyt Türk materyalleri dağıtıldı. Programın sonunda Ahiliğin "eli açık olmak" düsturuna uygun olarak nohutlu pilav, helva ve ayran ikramı yapıldı. Ayrıca "Kaybolan Meslekler" fotoğraf sergisi de ziyaretçilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, faaliyetlerini yürütürken Ahilik kültürünü kendilerine rehber edindiklerini belirtti.

İnsan odaklı, adil ve paylaşımcı yaklaşımlarını bu köklü geleneğin ışığında sürdürdüklerini vurgulayan Sel, "Esnafımızın, sanatkarımızın ve tüm müşterilerimizin yanında durmayı, onlara finansal çözümler sunmayı sadece bir hizmet olarak görmüyor aynı zamanda toplumsal değerlerimizi aktarmanın da çok önemli olduğuna inanıyoruz. ESDER ile birlikte gerçekleştirdiğimiz program sayesinde, Ahiliğin değerlerini yeniden hatırlıyor ve örnek esnaflarımızı takdirle anıyoruz." ifadelerini kullandı.