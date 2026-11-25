Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2027 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. 3 milyar 150 milyon TL olarak belirlenen bütçenin 1 milyar 112 milyon 943 bin TL'lik bölümü yatırımlara ayrıldı. Kütahya İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen 2027 yılı bütçe görüşmelerine Kütahya Valisi Musa Işın da katıldı. Meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından yapılan görüşmeler sonucunda İl Özel İdaresi'nin 2027 yılı bütçesi 3 milyar 150 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Yatırımlara 1 milyar 112 milyon 943 bin TL ayrıldı

Yeni bütçede İl Özel İdaresi'nin hizmet ve yatırım çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla önemli miktarda kaynak ayrıldı. Toplam bütçenin 1 milyar 112 milyon 943 bin TL'sinin yatırımlarda kullanılması planlandı. Bütçeden İl Özel İdaresi birim müdürlüklerine 2 milyar 573 milyon 748 bin TL, dış kurum müdürlüklerine 469 milyon 830 bin TL, ilçe özel idare müdürlüklerine ise 106 milyon 422 bin TL ödenek tahsis edildi. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine de toplam 82 milyon TL kaynak ayrıldı. Bu ödeneğin 62 milyon 500 bin TL'sinin yatırım çalışmalarında, 19 milyon 500 bin TL'sinin ise cari giderlerde kullanılması öngörüldü.

2027 yılı bütçesinde yüzde 43,18 artış

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2027 yılı bütçesi, 2026 yılının başlangıç bütçesi olan 2 milyar 200 milyon TL ile karşılaştırıldığında yüzde 43,18 oranında artış gösterdi. Geçen yıl verilen 390 milyon TL'lik ek bütçe de hesaba katıldığında artış oranının yüzde 21,62 olduğu belirtildi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, bütçenin Kütahya'nın ihtiyaçları ve vatandaşların menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını belirterek, kaynakların verimli şekilde değerlendirileceğini söyledi.

Özcura, bütçenin kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl da bütçemizin üstüne çıkacağımıza eminiz. İnşallah genel bütçemizi halkımızın ve Kütahya'mızın menfaatine, kuruşu kuruşuna harcayacağız" ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmelerinde öne çıkan başlıklardan biri de İl Özel İdaresi'nde hayata geçirilmesi planlanan online şeffaflık sistemi oldu. İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, sistemle birlikte kurumun yürüttüğü çalışmaların kamuoyuna açık ve denetlenebilir hale geleceğini ifade etti.

Özcura, "Türkiye'de İl Özel İdareleri'nde ilk olarak online sisteme geçiyoruz. Dışarıdan veya içeriden hiçbir şekilde gizli saklı hiçbir işimizin olmadığını, her türlü hizmetin şeffaf bir şekilde sunulacağını göstereceğiz. Tabii bu hizmeti, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi'nin doğal başkanı olarak Vali Bey'in onayıyla başlatacağız. İnşallah ilimize ve Türkiye'mize hayırlı olur. Bundan dolayı ben sizin huzurunuzda Vali Bey'e ve bu çalışmayı yapan ilgili ekip arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı