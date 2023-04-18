Kütahya'da Zabrus zararlısı ile zirai mücadele çalışmaları

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce, "Buğdayını Koru, Geleceğini Koru" projesi çerçevesinde 11 bin 840 dekar alanda Zabrus zararlısı ile zirai mücadele gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce, "Buğdayını Koru, Geleceğini Koru" projesi çerçevesinde 11 bin 840 dekar alanda Zabrus zararlısı ile zirai mücadele gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce 2023 Yılı İl Özel İdare Kaynaklı, "Buğdayını Koru, Geleceğini Koru" projesi çerçevesinde Kütahya Merkez İlçe Köprüören, Doğalar, Karacaören, Kızılcaören ve Çavuşciftligi köylerinde 292 üretici ile 11 bin 840 dekar alanda Zabrus zararlısı ile zirai mücadele gerçekleştirildi. Böylece zararlının zarar durumu ekonomik zarar eşiğinin altına inmesi sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA