Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı Projesi Kapsamında Nohut Tohumu Dağıtıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde 43 üreticiye 4 bin 350 kilo nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde, "Ek Nohudu, Düşünme Hasat Sonunu" isimli proje ile yüzde 50 hibeli Azkan nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 43 üreticiye 4 bin 350 kilo Azkan nohut tohumu dağıtıldı.

Programa, Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, projenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi. - KÜTAHYA