Kütahya'da Dünya Bor Rezervi İncelemesi

Kütahya Valisi Musa Işın, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek dünya bor rezervinin yüzde 40'ının Emet ilçesinde olduğunu öğrendi.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın, Emet Bor İşletme Müdürlüğünü ziyaretinde bir açıklama yapan Emet Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, dünya bor rezervinin yüzde 40'ının Emet ilçesinde olduğunu ifade etti.

Ziyarette dünya bor rezervinin yüzde 40'ının Emet'te olduğunu belirten Emet Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, işletmenin çalışma yapısı, bor madeni ve kullanım alanları, dünya ve Türkiye'deki rezerv durumu hakkında Vali Işın'a bilgiler verdi.

Vali Musa Işın, bilgilendirmenin ardından Türkiye ve bölge için stratejik öneme sahip bor ile ilgili yapılan Emet Bor İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Konsantratör tesislerindeki çalışmaları, üretim alanlarını ve üretim aşamalarını yerinde inceledi.

Vali Işın'a, Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Genel Meclisi üyeleri ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti. - KÜTAHYA